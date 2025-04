Emilia Attias se subió a la tendencia del corpiño sobre la remera y conquistó con un look black & white

Emilia Attias es sin dudas un verdadero ícono de moda. Con más de 1 millón de seguidores en Instagram, la actriz y DJ logró crear una comunidad fiel que la sigue no solo por sus proyectos artísticos, sino también por sus mejores outfits. Cada uno de sus posteos se vuelve tendencia, y su reciente look no fue la excepción.

El look black&white de Emilia Attias

A través de sus redes sociales, Emilia compartió una serie de fotos en las que luce un conjunto que sigue una tendencia viral tiempo atrás: el corpiño sobre la ropa. En esta ocasión, eligió una base blanca compuesta por una remera atada a la cintura y una pollera larga al cuerpo y coronó el look con un corpiño negro de encaje que llevó por encima de la remera.

El look black&white de Emilia Attias

La publicación no tardó en llenarse de comentarios de colegas, influencers y seguidores, que elogiaron tanto el atrevimiento de la apuesta como la manera impecable en que lo llevó.

El look black&white de Emilia Attias

Emilia Attias relató su experiencia en Israel: “Le ves el dolor en los ojos”

Además de ser una referente de la moda y la música, Emilia Attias mostró en los últimos días su costado más sensible al compartir su vivencia durante un reciente viaje a Israel, adonde viajó para presentarse como DJ. La actriz y artista argentina brindó su testimonio en el programa de Juana Viale, donde expresó el impacto que le generó el contexto que se vive en la región.

Emilia Attias también se desempeña como DJ.

“Fue muy fuerte porque se siente mucho el dolor en la calle. Lo sentís cuando hablás con cualquier persona de la zona… las personas que te llevan en el taxi, las del hotel, los fans que se acercaban. Cada uno tiene una historia relacionada con lo que están pasando y es muy duro. Le ves el dolor en los ojos”, compartió Emilia visiblemente conmovida.

El look black & white de Emilia Attias

Attias también destacó la fuerza con la que el pueblo israelí enfrenta la situación actual. “Es un pueblo muy inspirador porque no ves a la gente amedrentada. Están resistiendo una lucha. Todavía hay rehenes por los que se está pidiendo rescate”, señaló.