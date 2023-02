Catherine Fulop posó junto a Osvaldo y Oriana Sabatini y enamoró con un elagante vestido strapless

Catherine Fulop debe ser una de las mujeres más bellas de toda la región latinoamericana. A sus 57 años, luce radiante como siempre y es algo que se puede ver en cada fotografía que comparte con los más de 3 millones de seguidores que tiene.

La actriz y modelo ha sido aclamada en diferentes certámenes de belleza durante su juventud, así fue Miss Venezuela y Miss América Latina en su momento. Y en Argentina fue conocida por interpretar a Celina en la telenovela “Rebelde”.

En una de sus últimas publicaciones, subió una fotografía donde aparece ella junto a su hija y cantautora, Oriana Sabatini, y a su esposo Osvaldo Sabatini. Los tres participaron de una boda y se pidieron fotografiarse juntos en el Palacio Sans Souci.

Fulop aparece bronceada como de costumbre, con sus clásicas ‘vibes’ de verano y Caribe eterno. Vistió un diseño de New Dress en tul y satén azul oscuro con estampado en rosas pintadas, corte strapeless y drapeado en la parte inferior. Además de su cabello suelto, labios en nude y máscara de pestaña negra.

En tanto, los Sabatini, lucieron un traje gris con camisa y corbata en negro a juego con su cinturón; y la chica un vestido amarillo pastel con olanes y cortes de costura asimétrica.

Por qué Catherine Fulop apostó al fitness

La venezolana Catherine Fulop compartió una foto de 1986 con la que evidenció la transformación física que ha tenido desde entonces. Luego de dos embarazos, una cirugía de busto seno y mucho ejercicio, hoy la actriz luce con orgullo su cuerpo.

En la descripción de la imagen agregó las siguientes palabras: “Les cuento que nunca realicé ninguna actividad física, no me gustaba hacer deportes, con la llegada de mis hijas, quise mejorar mi cuerpo porque sentía que todo se me estaba cayendo, y ahí empecé a entrenar y cuidar mi salud. Como verán en la foto siempre fui de caderas y cola grande”.