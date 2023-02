El secreto de Catherine Fulop para tener una silueta envidiable a los 57.

A los 57 años, Catherine Fulop tiene una silueta que muchos admiran y otros tantos envidian. No es magia, entrena a diario para cuidar su figura.

La actriz enciende las redes cada vez que comparte una imagen. Tiene más de 3 millones de seguidores y con ellos comparte todos sus secretos... Incluso sus hábitos de alimentación y entrenamiento.

Catherine Fulop fue reina de Viña del Mar en 2009 y su recuerdo sigue vivo.

Esta vez, Catherine Fulop no sólo compartió la rutina que armó para ella su entrenador personal, Rocko sino también una reflexión que considera clave para ir siempre un paso más allá.

Catherine Fulop Foto: Gentileza Instagram

Esta no es la primera vez que Catherine Fulop reflexiona acerca del entrenamiento. “Es que no puedo. Es que es muy difícil. Es que no tengo tiempo... el esqueismo es la justificación de los mediocres, asi de simple”, escribió hace apenas unos días. Y acotó: “Comenzarás a lograr lo que te propones cuando dejes de poner pretextos”.

“Tu cuerpo puede sorportar cualquier cosa, es tu mente a la que debes convencer”, escribió Catherine Fulop en referencia a que ningún entrenamiento es tan duro que uno no lo pueda soportar.

Cómo se hizo famosa Catherine Fulop

La venezolana Catherine Fulop se hizo conocida por interpretar a ABigail Guzman en la telenovela Abigail.

Catherine Fulop Foto: Instagram @fulopcatherine

También ganó fama por participar en el concurso Miss Venezuela e interpretó a Fátima Pellegrini en Por amarte así. Fue conductora y modelo aparte de actriz.