Catherine Fulop conquistó corazones frente a la pileta, tomando mate y con una microbikini “animal print”.

Catherine Fulop sigue conquistando corazones rojos con sus posteos en Instagram, donde acumula miles de seguidores tanto de Argentina como de diferentes partes de Latinoamérica.

En uno de sus videos, Fulop se mostró tomando mate, mientras camina frente a una pileta y graba un video para compartir con sus admiradores.

Catherine Fulop no para de sorprender en sus redes sociales. Foto: Instagram

La actriz ya se había mostrado con este conjunto de bikini “animal print” a través de sus historias de Instagram, donde posó frente a un espejo.

Catherine Fulop combina en su cuenta de Instagram producciones de fotos y comedia. Foto: Instagram

En el video se ve a Fulop haciendo Lip sync de un audio viral de las redes sociales, donde hace una broma: “Mi doctor me preguntó si en mi familia sufrimos de problemas mentales. Le dije no, no, aquí todo el mundo disfruta”.

Catherine Fulop Foto: INSTAGRAM

“Y en casa, ¿cómo estamos con la terapia?”, escribió en el texto que acompañó a su video en la red social, donde logró más de 45 mil “me gusta” tras ser publicado.

Qué signo es Catherine Fulop

Catherine Fulop nació el 11 de marzo de 1965. Esto significa que nació bajo el signo de Acuario. Este es un signo fijo y de aire, y sin duda, es el signo con mayor capacidad para la invención de toda la rueda zodiacal.

Los nacidos bajo este signo suelen ser simpático, originales y brillantes. Además, Acuario también es un signo muy humanitario, al mismo tiempo que independiente e intelectual.