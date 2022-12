Catherine Fulop enamoró desde las playas de Qatar luciendo una microbikini rayada a los 57 años

Desde su llegada a Qatar, Catherine Fulop no ha dejado de sorprender a los usuarios que la siguen en las redes sociales, no solo por los lugares que presenta, sino también por los looks que exhibe para cada ocasión.

Catherine Fulop hace estragos en las redes. Foto: Gentileza Instagram

Como ocurrió en esta oportunidad en que decidió visitar la playa para disfrutar del día soleado, y para ello llevó una microbikini de dos piezas, compuesta por un corpiño armado con tiras finas y un nudo en el centro que le aportaba estilo, y que llevaba un estampado con rayas gruesas horizontales de color azul, verde y rojo.

Catherine Fulop a pura sensualidad desde Qatar. Foto: Instagram

Y por debajo, utilizó una bombacha estilo culotte tiro alto con un estampado rayado también, pero con una disposición distinta, ya que las líneas estaban horizontales. Así, sin perder su lado glamoroso, incorporó al look una delicada cadena plateada que hacían juego con la pulsera que utilizó.

Catherine Fulop conquistó con su microbikini. Foto: Instagram

Cuál fue el mensaje que Catherine Fulop le envió a Dybala durante la concentración

Uno de los anhelos de la actriz era ver a su yerno dentro del campo de juego haciendo aquello que tanto ama hacer, y lejos de mantenerlo para sí, decidió expresarlo durante una entrevista para el diario Olé: “Cada tanto le mando un mensajito, pero no lo quiero molestar. Está con muchas ganas, está feliz y se siente con mucha energía”.

Caterine Fulop conversó con Paulo Dybala durante la concentración. Foto: Instagram

Y por eso insistió en una firme opinión cuando comentó: “Scaloni lo tiene que poner ya”. También, mencionó que le envió un video con los festejos y los cánticos que realizaban los hinchas de la celeste y blanca dentro del transporte público que los lleva hasta el Estadio y que eso lo emocionó.