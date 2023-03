Cande Tinelli posó con un look “total black” en el ascensor y reveló un detalle de su estilo

Cande Tinelli es una de las influencers que siempre marca tendencia por sus osados y cancheros estilos. Ella siempre se toma el tiempo para compartir sus mejores looks con sus seguidores de Instagram, que ya son 4,5 millones.

En esta oportunidad, la empresaria subió a sus historias una sefie frente al espejo, en donde se la ve posando con un atuendo monocromático. Las prendas elegidas por Cande para una salida casual consistieron en un vestido negro con cuello, un cinturón grueso en color plata, un sobretodo negro de un material tipo cuerina y una cartera del mismo color.

“¿Para qué me pruebo todo el vestidor si siempre termino de negro?”, fueron las palabras que acompañaron la foto de la artista.

Cande Tinelli posó con un look "total black" en el ascensor Foto: Instagram

La hija de Marcelo Tinelli complementó su outfit “total black” con unos borcegos de caña alta, y un peinado que de ahora en más será su “fijo”, como detalló en otra historia de su cuenta: “Sin extensiones, atado, con aceite nutritivo en toda la cabeza (de raíces a puntas) Chau”.

Cande Tinelli posó con un look "total black" y explicó su peinado Foto: Instagram

Las confesiones de Cande Tinelli en LAM

Cande no solo reveló que no tenía la mejor relación con Guillermina Valdés, exmujer de Marcelo Tinelli, sino que además hizo otras confesiones. Por ejemplo, habló sobre su relación con Cristian Castro en el último programa conducido por su papá: “Era muy buena onda, pero me vino a saludar la primera vez al camarín. No sé, es raro, no le sacás bien si es como más femenino…”, comentó, y tras haber afirmado que no sintió nada por él, amplió: “No sé, capaz es como muy sensible. ¿Viste cuando no le sacás la onda?”.

Cande Tinelli y su look rockero para LAM Foto: Instagram

Pero también, respondió a los interrogantes que fueron surgiendo acerca de la vida amorosa de su papá, ya que luego de aseverar que estaba soltero, comentó: “Creo que en este momento no quiere estar con nadie, de hecho”, e insistió en el hecho de que ambos tienen una buena relación, son como amigos.