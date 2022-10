Cami Homs encandiló con un vestido repleto de brillos y las bucaneras más buscaneras esta temporada

Luego de su mediática separación, meses después de dar a luz, con el jugador de la selección argentina y el Atlético Madrid, Rodrigo De Paul, Camila Homs se muestra más feliz que nunca en sus redes sociales.

Camila Homs coqueteó en sus redes con su nueva apariencia

Homs atrajo una nueva vida, con un nuevo novio y un nuevo trabajo como modelo, ya que el micromundo del modelaje la recibió con los brazos abiertos para formar parte de eventos y múltiples campañas.

Actualmente, tiene 500 mil seguidores y van en aumento porque cada uno de sus posteos son sumamente estéticos y su vida es de ensueños. Ropa, caminatas, gimnasio, amigas y mucho amor de por medio.

Camila Homs se llevó miles de corazones rojos con una serie de fotos en bata. Foto: Instagram/@cami

Hace unos pocos días enamoró a todo su público con un vestido brillante junto con las bucaneras color fucsia y taco fino de moda.

Camila Homs

Bajaron a Camila Homs del programa PH

La modelo iba a estar invitada al programa “Podemos Hablar” que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe, pero de un momento al otro la bajaron.

La cautivante foto de Camila Homs Foto: Instagram/camihoms

Según se rumorea, no quieren invitarla para no incomodar a los jugadores de la selección, particularmente a Leo Messi, a un mes de que comience el mundial. Sin embargo no fue una sola puerta la que se le cerró, sino que también afirman que estaba convocada, para hacer una participación especial en ESPN con motivo del Mundial y a último momento le dijeron que al final no iban a llamarla porque no querían molestar a nadie.