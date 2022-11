Así era Daniela Celis, la participante de Gran Hermano 2022, antes de sus retoques estético

Los comentarios negativos y las críticas pueden afectar severamente al autoestima de las personas al punto de pasar por un quirófano para recibir una cirugía estética que les permita sentirse mejor con sí mismos/as, como fue el caso de Daniela Celis, una de las concursantes del Gran Hermano 2022.

La participante más coqueta y con las pestañas más largas de Gran Hermano. Foto: Web.

Su presentación causó sensación entre los espectadores porque no solo aclaró que ella le da un importante cuidado a su cuerpo sino que también aclaró los retoques que se hizo. “Mi infancia siempre fue muy dura, porque me hacían bullying en el colegio, no me invitaban a los cumpleaños... Me hacían sentir súper fea. Yo quería ser linda para ser aceptada y, realmente, operarme las lolas me cambió la vida”, comentó frente a la cámara.

Daniela Celis antes del retoque estético. Foto: Infobae

No obstante, con la creciente fama que desencadena su participación en el programa, en Facebook comenzó a viralizarse fotografías de Daniela durante su juventud que datan aproximadamente por el 2015, según relata Infobae, en las cuales la participante no llevaba ningún tipo de cirugías estéticas.

Daniela Celis, la concursante de Gran Hermano 2022, antes de pasar por el quirófano. Foto: Infobae

Qué pasó entre Daniela Celis y Thiago Medina

Desde que comenzó el programa se los ha visto a los participantes muy cercanos y unidos, hilando entre la amistad y el romance.

Daniela y Thiago juntos en Gran Hermano 2022. Foto: El Destape

Sin embargo, durante un encuentro nocturno en el que ambos estaban ocultos bajo la sábana, el productor de Gran Hermano preguntó qué es lo que hacían en tanto que antes de poder tener cualquier relación íntima deben presentar un consentimiento frente a la cámara que se basa en levantar el pulgar, es una de las reglas, y en tanto que ninguno de los dos lo había realizado, Daniela se levantó y mostró que aún tenía la ropa puesta para indicar que nada sucedía, evitando consecuencias innecesarias por la confusión.