Alejandra Maglietti cautivó desde Mendoza con una microbikini dorada y un excéntrico tejido

Ale Maglietti sabe conquistar con sus looks cientos de corazones en Instagram. Es que la modelo no solo suele compartir sus producciones de fotos, sino que se ha convertido en inspiración para aquellos que buscan looks perfectos para el verano.

Es que Maglietti no le tiene miedo a probar nuevas tendencias, además de sumarse a estilos llamativos y excéntricos, sea por el color o por el diseño. Ese fue el caso de una de sus últimas publicaciones, donde aparece luciendo una microbikini dorada con un complemento que llega para el verano.

La periodista le agregó a su outfit veraniego un par de complementos tejidos en la parte del cuello, los hombros y como pollera/pareo. Estos tejidos son en color café y tienen varios detalles.

Alejandra Maglietti, una mujer que enamora a su paso. Foto: Gentileza Instagram

Los comentarios eligiendo este llamativo outfit no se hicieron esperar, además de los corazones rojos que recibió Maglietti en su posteo, los cuales superan los 20 mil “me gusta”.

Alejandra Maglietti posando desde Mendoza. Foto: Gentileza Instagram

Por qué Alejandra Maglietti se cambió el nombre

Cuando Ale Maglietti llegó a Buenos Aires en búsqueda de crearse su carrera, la mdoelo se presentaba con su verdadero nombre, pero según explicó la periodista, “no le entendían”.

Esta fue la razón que la llevó a reemplazarlo y elegir uno más sencillo. Maglietti pasó de ser Ayelén, a ser conocida como Alejandra.