Al mejor estilo Barbie: Karol G se lució con un look total pink mostrando piel

Karol G fue una de las invitadas a la premiere de la película de Barbie. Un film que es esperado por todos y que próximamente va a estar en cines. La colombiana usó un look rosa, obviamente, y dejó a todos obnubilados con su belleza y sensualidad.

Karol G fue una de las mejores vestidas en la premiere de Barbie. La cantante fue sexy pero no pasó a otro extremo y, además, lució un look de dos piezas muy original y veraniego. El mismo fue perfecto para la ocasión y recibió muchos halagos por el outfit.

Karol G deslumbró como una Barbie Foto: Instagram

La colombiana usó una pollera hasta los tobillos tiro bajo, con un corte asimétrico hacia arriba que hace resaltar mucho más sus caderas y abdomen. En la parte de arriba sumó un top a juego con forma de rombo y tiras atrás para ajustarlo. Su pelo rosa pastel acompañó justo para la ocasión.

Karol G usó esta pollera repleta de brillos y con una estampa abstracta de líneas onduladas en tonos blanco, naranja y beige. El top era mucho más brillante y en un rosa chicle divino. La colombiana no decepcionó y se la vio como a una verdadera muñeca Barbie.

Para el maquillaje, Karol fue muy natural. La piel bien corregida e iluminada, máscara de pestañas y delineador y un labial nude muy sutil. El pelo lo llevó con una raya al costado y tirado hacia un lado, muy estilo antiguo y con un pequeño jopo en la parte superior. Arrasó sin ninguna duda.

Karol G, la más feliz

La famosa no podía creer estar en este evento tan significativo, donde cientos de estrellas estuvieron presentes para la premiere de Barbie. Un momento que no va a olvidar y en el que se la vio muy feliz con un look más que aprobado para la ocasión.