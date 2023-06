La película de Barbie ya causa revuelo incluso antes de estrenarse, y dentro del tracklist de 17 canciones, Dua Lipa es una de las grandes estrellas que destacan.

“Dance The Night” es el sencillo interpretado por Dua y el tema principal de la película. Ahora bien, Barbie: The Album cuenta con canciones de Ava Max, Charli XCX, Dominic Fike, Fifty Fifty, Gayle, Haim, Ice Spice, Kali, Karol G, Khalid, Lizzo, Nicki Minaj, PinkPantheress, Ryan Gosling, Tame Impala, y The Kid Laroi.

Las expectativas por el estreno de Barbie siguen creciendo con cada nuevo detalle que se conoce del próximo largometraje de Greta Gerwig. Es más, en el videoclip oficial de esta canción de la cantante inglesa ya se adelantan pequeñas escenas de la película donde Barbie baila con un deslumbrante vestido blanco.

El look mermaid de Dua Lipa en “Dance The Night”, la canción principal de la película de Barbie

La cantante británica compartió en su cuenta de Instagram postales exclusivas de detrás de escena de este videoclip.

Dua Lipa, compartió una foto de su primer look del videoclip donde se pueden apreciar los detalles. En primer lugar, el match entre las uñas de la cantante con su chaqueta gris oscuro metalizado es casi perfecto. Asimismo, sus aros toman un gran protagonismo con una base circular dorada y una mariposa turquesa encima.

El backstage de "Dance The Night", la canción principal de la película de Barbie que interpreta Dua Lipa

En cuanto a su segundo outfit, el brillo sigue siendo protagonista, pero en esta ocasión el rosa y el celeste tienen un rol fundamental. Los voluminosos accesorios dorados terminan de darle al look un aspecto distinto, e incluso podrían relacionarse con el rol de sirena que interpreta la cantante en la película.

Asimismo, este look está repleto de referencias a la Barbie sirena, por ejemplo en el maquillaje de ojos denim washed con sombras perladas en la esquina interna del ojo y sombras azules en el exterior.

Ademas, su relamida y brillante Barbie ponytail deja caer voluminosas ondas de sirena.

El backstage de "Dance The Night", la canción principal de la película de Barbie que interpreta Dua Lipa

Sus uñas también son un homenaje a su personaje, ya que se trata de una manicura con punta redondeada y un degradado muy sutil de color de un azul en la cutícula hacia un lila en la punta. Como toque final se aprecian unos pequeños destellos, que junto a los anillos de mariposa le da un upgrade a la manicuría.

Por último, la referencia a las sirenas es muy clara en la falda que Dua viste en este videoclip. Con un verde agua brilloso y un leve tajo en la pierna izquierda da la impresión de una cola de sirena junto al contraste del body rosa que la acompaña. Asimismo, los brillos dan cierto efecto mojado visualmente.