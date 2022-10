A puro brillo y glamour: Kim Kardashian se fotografió desde el baño y le llovieron corazones rojos

Kim Kardashian es muy activa en la red social en la que reúne 332 millones de seguidores, ya que siempre sube contenido a su perfil o a las historias y de esa manera se mantiene en contacto con los usuarios, y esta ocasión no fue la excepción.

El posteo de Kim Kardashian que deslumbró a sus seguidores. Foto: https://www.instagram.com/kimkardashian/

La socialité se tomó una foto desde el espejo del baño para mostrar el “mono” enterizo gris que vestía, el cual se ajustaba a su cuerpo y destacaba su figura, y que acompañó con unas botas largas que iban a tono con la prenda junto con una pequeña cartera de mano ornamentada con brillo plateado.

Kim Kardashian sorprende con su traje gris. Foto: Instagram

Y a través del posteo, Kim saludó a sus seguidores al escribir “hola” en la leyenda, y fue rápidamente correspondida en los comentarios.

Kim Kardashian enamoró con su look. Foto: Instagram

Qué sensaciones causó el posteo de Kim Kardashian

En un día, la socialité reunió más de 3 millones de “me gusta” y recolectó cerca de 15 mil comentarios no solo de sus seguidores, sino también de figuras famosas como París Hilton y Nicole Williams English.

Kim Kardashian enamora a sus seguidores con su look plateado. Foto: https://www.instagram.com/kimkardashian/

Al mismo tiempo, no solo los usuarios o sus amigos dejaron mensajes en la publicación, sino también sus hermanas. Un ejemplo fue el comentario humorístico de Khloé Kardashian: “Oh, ok, bueno, yo no me veía así en el mío”, a través del cual comparaba cómo lucía ella con el traje similar al que vestía Kim.