A puro brillo: Alejandra Maglietti la rompió en el casamiento de su hermana

Alejandra Maglietti, una vez más, cautiva con los atuendos que exhibe en Instagram. Sin duda, la modelo y periodista ha conseguido conquistar el afecto del público, contando con una audiencia de más de 2 millones de seguidores en la plataforma.

Una muestra de ello es que las publicaciones de Alejandra Maglietti, ya sean videos o imágenes, fascinan a sus seguidores, quienes no tardan en expresar su aprecio a través de likes. Así fue como en los últimos días, la modelo y periodista compartió algunas imágenes que realizó a un evento familiar.

Giuliana, la hermana de Alejandra Maglietti Foto: Instagram/giulimaglietti

El vestido que Alejandra Maglietti usó para el casamiento de su hermana

La boda de Giuliana Maglietti fue un evento lleno de alegría y emoción, y Alejandra Maglietti supo estar a la altura como hermana e invitada. Su look sensual y audaz la convirtió en una de las protagonistas de la noche, demostrando una vez más que es una mujer con estilo y personalidad.

Alejandra Maglietti junto a su hermana Giuliana Foto: instagram

Alejandra Maglietti dejó de lado los vestidos largos y optó por un mini modelo al ras ultra XS y mega ceñido que resaltaba su figura de manera espectacular. El diseño de terciopelo negro, con mangas largas adornadas con piedras y lentejuelas bordadas, le daba un toque glam y deslumbrante, perfecto para la ocasión especial. La modelo y conductora acompañó el outfit con botas de cuero altas con taco y un maquillaje tan natural como sensual.

Las fotos del look de Alejandra no tardaron en viralizarse en las redes sociales, donde cosechó miles de elogios. Sus seguidores destacaron su belleza, su estilo y su osadía para elegir un vestido tan sensual. Alejandra siempre se ha caracterizado por su buen gusto y su afición por la moda. A lo largo de su carrera, ha lucido diferentes looks en eventos públicos, pero sin duda este último ha sido uno de los más impactantes.