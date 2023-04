El día que Ale Maglietti posó en microbikini desde Aruba y con una playa paradisíaca de fondo

Ale Maglietti es una de las famosas más activas en las redes sociales. Con una comunidad de casi dos millones de seguidores, la rubia tiene acostumbrados a sus fanáticos a compartir con ellos sus mejores producciones, entrenamientos, outfits y algunos detalles de su vida personal.

Hace un tiempo, Ale compartió en sus historias algunas fotos de sus vacaciones en Aruba y se la pudo ver primero en el aeropuerto en su llegada y horas más tarde posando en microbikini negra con una playa paradisíaca de fondo.

Ale Maglietti posó en microbikini desde Aruba y con una playa paradisíaca de fondo Foto: Instagram

Dónde se recibió Ale Maglietti

Ale Maglietti no solo se dedica al modelaje, también llevó en paralelo sus estudios. En diciembre de 2012, se recibió de abogada, con un 10 en su trabajo final, en la Universidad Católica Argentina (UCA).

Sin embargo, no es el único. A principios de 2016, la modelo sumó un nuevo título en su haber, al lograr una diplomatura en periodismo en el Centro de Estudios Buenos Aires (CEDEBA).

Alejandra Maglietti conquistó desde Corrientes con la tendencia "bikini al revés". Foto: Instagram/@alema

EL SECRETO MEJOR GUARDADO DE ALEJANDRA MAGLIETTI: ¿CUÁL ES SU VERDADERO NOMBRE?

La abogada también confesó que cuando abandonó Formosa para instalarse en Buenos Aires, decidió cambiar su nombre para la vida pública. En ese sentido confirmó que la identidad que figura en aún en su DNI es Ayelén.

“Todos piensan que me quiero olvidar de lo que viví en Formosa. Nada que ver. No me entendían. Cuando vine acá yo decía Ayelén y no me entendía nadie. Entonces, tuve que usar Alejandra y quedó ese nombre solo por eso”, reveló tiempo atrás en historias ante la consulta de un seguidor.