A cara lavada y sweater, así fue la primera foto con la que Pampita inició su carrera como modelo

Pampita marcó un antes y un después en el mundo de la moda, y lo sigue haciendo. A pesar del paso de los años está intacta y siempre se muestra al natural, algo que la posiciona como una de las modelos más importantes de Argentina.

Pampita cautiva a los argentinos. Foto: Instagram

Nacida en la provincia de La Pampa, de ahí su apodo, la morocha estudió ballet nueve años cuando terminó la secundaria. Luego, se trasladó desde Santa Rosa a Buenos Aires para brillar y lo logró. Su debut como modelo fue en 1999 y fue ella misma quien compartió la imagen de su primer producción fotográfica.

Pampita cautiva a los argentinos. Foto: Gentileza Instagram.

A cara lavada y sweater, Carolina participó de una campaña y de ahí no paró. El posteo lo realizó en septiembre de 2018 en su cuenta de Instagram y escribió: “Esta es la primera foto de mi carrera. Es la foto del casting que después se usó para la campaña de @cookoficial”, comienza diciendo.

Y sigue: “A cara lavada así como llegué me pusieron este sweater y el fotógrafo @_urkosuaya me sacó unas 20 fotos y me fui a mi casa caminando y pidiéndole a Dios que me eligieran. Noviembre de 1999. También es la foto que vio en enero del 2000 @panchodotto en el bus del aeropuerto de Punta del este y que hizo que pidiera mi teléfono a la familia de @emifita”.

La foto que marcó un antes y un después en la vida de Pampita. Foto: Instagram/@pampita

“Esta es la foto que me cambio la vida! Ese momento que soñaste durante años sucede y en un instante todo empieza a pasar”, concluyó.

Cuántos años tiene Pampita

Carolina “Pampita” Ardohain nació el 17 de enero de 1978, por lo que en la actualidad tiene 44 años.