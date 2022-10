Pampita posó desde la playa de Punta Cana y mostró toda su belleza la natural

Pampita Ardohain está disfrutado de unas vacaciones junto a su familia en el caribe y le celebró el cumpleaños a uno de sus hijos en un magnífico hotel.

Pampita cautivó en la Gala de Casa Ronald. Foto: Gentileza Instagram.

Es indudable que Ardohain es una de las mujeres más bellas de la Argentina y look que utiliza, look que lo vuelve tendencia. Sin embargo, en esta oportunidad la modelo mostró un lado poco frecuente en las influencers.

Su belleza es indiscutida y ahora que se muestra al natural, aún más. Posó, con su caracteristica sonrisa, en su cuenta de Instagram @pampitaoficial con una túnica veraniega color nude, su cabello 100% descontracturado al igual que su maquillaje.

El look de Pampita que le dio la bienvenida a la temporada otoño-invierno 2022. Foto: Instagram/Pampi

Como es Pampita en su relación con Roberto García Moritán

En el regreso a la televisión de Juanita Viale, la modelo se sinceró sobre cómo es en su relación con el politico Roberto García Moritán y hubo un aspecto que asombró a toda la mesa.

Pampita Ardohain posa desde las playas de Punta Cana Foto: instagram

“No quiero ser políticamente correcta. No me gusta compartir lo mío, pero en el buen sentido. Soy muy celosa”, aclaró la conductora. Y agregó: “Él no es celoso y yo no doy nunca celos. Soy muy entregada en mis relaciones. Si estoy con una persona solo tengo ojos para esa persona”.

Respecto de los hijos de cada uno, aclaró que hay que tomarlos propios y que las reglas de una casa las tienen que acatar todos por igual, como una norma de convivencia.