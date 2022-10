Pampita compartió un compilado con todas las microbikinis que usó en Punta Cana: “El amor está en el aire”

Cada posteo que comparte Carolina “Pampita” Ardohain causa sensación. Es que la morocha tiene un exquisito gusto por la moda y sabe perfectamente cuáles son las tendencias que impactan en el mundo entero. Y, como si fuera poco, ama compartir todo ese conocimiento con sus fans.

Pampita Foto: https://www.instagram.com/pampitaoficial/?next=%2Fp%2FCjOzW2DJEwS%2F

En el marco del Día de la Madre, Pampita decidió agasajar a sus seguidoras con un sorteo muy especial. Pero para promocionarlo optó por compartir un clip de sus últimas vacaciones en Punta Cana.

El compilado de imágenes, súper dinámico y colorido, la muestra luciendo numerosos diseños de microbikinis y diversos modelos de lentes de sol. Decidió musicalizarlo con la reconocida canción “Love is in the air” y causó sensación. En apenas un día se llevó más de 37 mil likes y los mejores comentarios.

Cómo fueron las microbikinis que lució Pampita

Envuelta en una fiesta de espuma, uno de los diseños resaltaba por un estridente color turquesa. También llamó la atención otro rayado tricolor: rosa, verde agua y negro.

Pampita en microbikini desde Punta Cana Foto: instagram/pampitaoficial

La onda tejida también fue de la partida: dos piezas de color nude y una túnica negra fueron parte de los looks bien playeros que mostró. Un dos piezas con flores en tonos marrones y naranjas llevaron de viaje en el tiempo a la década del ‘60 y encantó a los seguidores.

Pampita Foto: Instagram

Asimismo, los diseños de minitops con tiras cruzadas sobre el abdomen fueron muy elegidas por la modelo, a la que también se la vio con una pollera larga ceñida al cuerpo y un minishort de jean.