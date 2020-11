Una mujer descubrió la infidelidad de su marido de la manera más insólita y la situación se volvió viral en la red social TikTok. Es que el hombre escuchó el mensaje de su amante, pero tenía su celular conectado al auto.

En las imágenes se puede ver al hombre a unos metros del auto escuchando el audio, que se reprodujo en su auto al estar conectado por bluetooth. Eso hizo que su mujer, quien estaba en el auto, pueda comprobar la infidelidad.

"Hola mi amor ¿por qué no me has mandado mensaje? ¿estás con tu esposa o que?... ¿Si nos vamos a ver hoy o no?", dijo la supuesta amante.

Su esposa grabó el momento y lo compartió en TikTok, donde se volvió viral rápidamente y sumó miles de reproducciones con el correr de los días.