Un problema mecánico en uno de los ascensores del Sanatorio Güemes le provocó lesiones a una mujer que acudía al nosocomio a cuidar a su madre. Ahora también ella debió ser internada.

Accidente en el ascensor del sanatorio Güemes

El hecho ocurrió este martes a la mañana, cuando el elevador enganchó parte de la puerta del primer piso, que cayó sobre la mujer de 40 años y le provocó lesiones. La víctima debió ser asistida por cuatro personas y quedó en el mismo sanatorio internada.

Tras una serie de tomografías para evaluar el grado de las heridas, se decidió que quedara en observación junto a su madre, sobre todo porque ya arrastra un problema congénito en los huesos. Ahora la hermana debió hacerse cargo de ambas y analiza realizar una presentación legal.

“Filmé todo porque le complicaron la existencia. Ella cuida pacientes y cobra la mínima. Si sale en silla de ruedas no puede trabajar más”, señaló y agregó que desde que llegaron al sanatorio hace once días no paran de ver las pésimas condiciones en las que se encuentra.