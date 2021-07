El sufrimiento de la familia Mautone parece no tener final. En las últimas horas trascendió que el hijo de Cristian Mautone, un hombre de 35 años que fue asesinado en el 2009 por un policía retirado, se topó de frente con el culpable de la muerte. El joven se encontraba vendiendo y al local ingresó quien hoy en día debería estar preso.

Fue el padre de la víctima quien relató los hechos en diálogo con el programa de Alberto Lotuf en Radio 2: “Mi nieto Nahuel atendió a una persona y le vio cara conocida. Pensó que era un cliente frecuente. Cuando pasa su tarjeta cae en la cuenta de quién era. Inmediatamente me manda una foto del ticket y me preguntó: ‘¿Este no es el que mató a mi papá?’. Cotejamos el DNI y es el mismo. Ya lo corroboró el fiscal Alejandro Ferlazzo”, sostuvo el hombre.

Además, en el marco de su furia para con la situación, agregó que el culpable debería estar preso, y que él no estaba informado de que la Justicia le había rebajado la condena de 16 años a 12.

Un joven comerciante atendió al homicida de su padre que no estaba cumpliendo la condena Foto: Rosario3

“Yo quiero que me expliquen los jueces por qué le rebajaron la pena y ahora anda tranquilamente suelto haciendo las compras como cualquier vecino. Es policía retirado de Buenos Aires, debe tener unos 60 años”, aseguró.

Según explicó Claudio, el homicida, Ángel Ruiz, habría conseguido salidas laborales y un empleo en una empresa tecnológica que se encuentra en el cordón industrial, aunque según él el hombre habría violado ese beneficio al menos el día que fue a comprar, dado que no estaba “trabajando” sino más bien haciendo compras.

Las acusaciones quedarán en manos de la Justicia, o del abogado del culpable quien explicará qué estaba haciendo Ruiz comprando sándwiches en plena hora laboral.