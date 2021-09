Este viernes la ministra de Salud, Sonia Martorano recorrió el Aeropuerto Islas Malvinas junto al presidente del establecimiento, Eduardo Romagnoli. Allí revisaron los protocolos y comunicaron que están analizando la posibilidad de volver a realizar y recibir vuelos internacionales.

La Ministra recorrió el lugar para verificar cuales eran los protocolos que se estaban implementando en la lucha contra el coronavirus en el aeropuerto. “La verdad, es fantástico como está todo pensado”, dijo Martorano y agregó: ”Vamos a seguir trabajando para ir preparándonos para otros viajes”. Esto es en relación a los vuelos internacionales.

El Aeropuerto Internacional Rosario luce completamente vacío en tiempos de coronavirus.

Actualmente se están realizando vuelos de cabotaje a diferentes puntos de país pero la recorrida y reunión de este viernes es para redoblar la apuesta y sumas nuevos destinos por fuera de las fronteras argentinas.

Romagnoli destacó que “hace un año y medio que se viene trabajando en todo lo referente a certificaciones”, y que se está confeccionando un informe para que “el gobernador Omar Perotti tenga la información necesaria para reclamar el retorno de las aerolíneas que hacen rutas internacionales”.

“El objetivo es que en el mediano plazo es que las líneas internacionales vuelvan a volar hacia Rosario”, dijo la cabeza del Aeropuerto Internacional de la ciudad.

Hacia donde se puede viajar desde el Aeropuerto Internacional de Rosario

“Estamos con 12 frecuencias semanales entre Rosario y Buenos Aires; cinco con Bariloche, dos con Neuquén, San Martín de los Andes, Salta, Mendoza, algo impensado si lo imaginábamos en diciembre del año pasado”, remarcó Romagnoli.

El Aeropuerto Internacional Rosario hoy solo hace vuelos de cabotaje.

Al mismo tiempo detalló que se está analizando la posibilidad de que empiece a funcionar entre noviembre y diciembre: Iguazú. Y no descarta que para antes de fin de año se sumen los vuelos internacionales.

La variante Delta en Santa Fe

Martorano remarcó que para evitar que la variante Delta del virus de coronavirus se esparza por la provincia hay que seguir implementando rigurosamente los protocolos sanitarios. Esto es: “Recibimos la lista de migraciones, realizamos los controles sobre ese listado para que se cumpla el aislamiento y las pruebas de PCR al séptimo día”.

“Todos los casos que hemos tenido en la provincia fueron totalmente contenidos por lo que no hay circulación comunitaria y no quedan casos activos en la provincia”, remarcó la Ministra.

Además de hablar sobre la situación del Aeropuerto Intrenacional de Rosario, se le consultó a la Ministra por los cuidados a la hora de participar de las PASO 2021 este domingo. Allí Martorano pidió que se respete el distanciamiento y el uso del barbijo; recordó que deben tratar de no entrar en contacto con las autoridades de mesa, que se debe llevar una lapicera y no se recomienda cerrar el sobre con saliva.

El domingo se realizarán las PASO en todo el país.

Al mismo tiempo destacó que los números de Santa Fe son buenos pero que no por esa razón se deben relajar los cuidados sanitarios, estos deben seguir y acompañar el proceso de vacunación que tiene a la provincia como la quinta plaza con más esquemas completados. Vale aclarar que el domingo no se colocarán vacunas.

“Estamos con el 99% de vacunación colocada, nos está quedando poco en stock y es bueno porque quiere decir que cada vacuna que llega inmediatamente va al brazo”, destacó la Ministra.