Robo angustiante en Rosario: se llevaron su auto mientras su hijo estaba adentro

Ramiro tiene 5 años y este miércoles pensó que sus padres lo habían abandonado en Rosario. En verdad, un grupo de delincuentes se lo llevó mientras estaba en el auto de su familia. El robo se convirtió en una pesadilla breve pero imborrable como muestra de la falta de seguridad en la zona oeste.

La pareja dueña del Volkswagen Gol Trend se llevó el susto de su vida en la puerta de una panadería ubicada sobre Provincias Unidas al 600. Verónica Romero llamó a su esposo desde el interior del negocio para hacerle una consulta y en cuestión de segundos, el vehículo y su hijo desaparecieron.

“Estábamos haciendo las compras para el cumpleaños de mi nene”, comentó el papá de Ramiro con lágrimas en los ojos sobre el festejo que armaron para este sábado. Afortunadamente, una vecina encontró al chico a un par de cuadras, ya que los ladrones lo sacaron del coche ni bien escaparon.

El dueño del auto estacionó en la puerta y y se quedó parado al lado. Dado que su hijo se había dormido antes de llegar, dejó el motor en marcha y la calefacción prendida para no despertarlo.

“No sé si estaban parados al lado mío. No sé si eran uno o siete”, comentó el padre del nene sobre la situación en diálogo con Canal 3. Lo cierto es que los ladrones aprovecharon los pocos segundos que tardó en acercarse a la puerta para hablar con su esposa y se llevaron el Gol Trend gris.

Robo, persecución y cuatro sospechosos detenidos en Rosario

Cuando los delincuentes subieron al auto, no sólo se llevaron a Ramiro. También huyeron con la cartera de Verónica y el teléfono de su marido, algo que permitió rastrear su ubicación en cuestión de minutos.

Con la información del celular, la policía interceptó a los ladrones e inició una persecución que concluyó cerca del cruce de La República y Cabal. Los uniformados atraparon a cuatro sospechosos. Entre ellos se cuenta un adolescente de 16 años.

Los sospechosos quedaron bajo arresto este miércoles a la noche en Empalme Graneros. Foto: Canal 3

Durante el operativo, uno de los agentes chocó el Gol con el patrullero y finalmente lograron detener la marcha de los maleantes. El vehículo quedó destrozado luego del intento de huida.

Luego del procedimiento, el jefe de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, confirmó el secuestro de un inhibidor de señal de alarma y no encontraron armas de fuego a bordo. No obstante, la familia aclaró que el auto estaba abierto cuando se lo robaron.

¿Cómo encontraron al nene tras el robo del auto en la zona oeste de Rosario?

Cuando se despertó dentro del auto, Ramiro advirtió que alguien lo agarraba del brazo. “Le hicieron upa, abrieron la puerta y lo dejaron en la calle”, apuntó su mamá en diálogo con Radio 2.

Según el relato de Verónica, el nene “no se dio cuenta de que era otra persona” y pensó que sus padres lo habían dejado. Por suerte, una mujer que estaba en la zona de Perú y Córdoba lo ayudó de inmediato.

La vecina del barrio se acercó cuando vio al niño llorando y le preguntó qué le había pasado, pero no obtuvo respuesta. Entonces le ofreció un vaso con agua y minutos más tarde se encontró con un grupo de gente alborotada en la calle.

“Cuando lo vi, me vino el alma al cuerpo. Lo abracé, no me salían las palabras”, acotó el papá de Ramiro. Más tarde, la policía dio con los ladrones y esclareció el caso.