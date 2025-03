Quién es el piloto español que homenajeó a Diego Maradona con la camiseta de Newell’s

En el marco del Gran Premio de la República Argentina de MotoGP que se disputó este fin de semana en el circuito de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, un piloto español sorprendió a todo el mundo al elegir homenajear a Diego Maradona.

Alex Rins, piloto de Yamaha, decidió recordar al ídolo argentino luciendo la icónica camiseta de Newell’s Old Boys y un casco con la imagen del 10 y su legendario dorsal.

“Decidí llevar la camiseta de Maradona porque él es una leyenda aquí en Argentina, un símbolo. Es un lugar especial, lleno de historia, y además es la que usó Messi en su paso por el club. Me siento muy afortunado de poder llevarla”, expresó emocionado Rins.

Durante su recorrido por la pista y el Museo de Las Termas, Rins mostró la casaca de la Lepra, uno de los momentos inolvidables en la carrera de Diego.

Álex Rins posando con la mítica camiseta de Diego Armando Maradona en Newell's Old Boys.

“El legado del Diego en la cultura argentina es innegable. Aquí el deporte se vive con una pasión sin comparación. Los que te quieren, te aman, y los que no, te odian. Este es mi homenaje no sólo a un icono mundial, si no a esta forma de entender el deporte. VAMO ARGENTINA”, señaló el deportista a través de X.