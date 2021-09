El periodista venezolano Fernando Petrocelli ofreció disculpas públicas este miércoles por replicar un tuit sobre Antonela Roccuzzo. Así respondió ante la denuncia y el pedido de captura por la denuncia sobre violencia simbólica y promoción al odio contra la esposa de Lionel Messi.

El fiscal general del país caribeño, Tarek Saab, inició la acción penal a raíz del mensaje del comentarista deportivo en la antesala del partido de este jueves por las eliminatorias del Mundial de Catar 2022.

El mensaje fue publicado el martes 31 de agosto y Petrocelli lo borró tras la cantidad de críticas que recibió. @fpetrocelli | Twitter

El tuit en cuestión incluía la respuesta de un seguidor de Petrocelli que proponía un cántico machista sobre la rosarina y su marido de cara al duelo entre Argentina y Venezuela. El jugador de París Saint-Germain (PSG) asomaba como posible titular para el encuentro en Caracas.

“Lamento profundamente que mi comentario de ayer haya ofendido a las damas, a las cuales siempre he respetado en todo momento. Ofrezco mis más sinceras disculpas. Mi referencia era a los cánticos de cancha que existen en Argentina. Me equivoqué, no era mi intención ofenderlas”, expresó el periodista.

Petrocelli ofreció disculpas públicas antes de que se pidiera su captura e imputación. @fpetrocelli | Twitter

Horas más tarde, Saab confirmó el pedido de “aprehensión e imputación” del autor del tuit. Al respecto planteó que el mensaje configura los delitos de “violencia simbólica y promoción al odio por discriminación de género”.