Pastel de carne o de papas: Soledad Pastorutti entró a la cocina a definirlo

Rumbo a la presentación de su nuevo álbum, Soledad Pastorutti ratificó que la cocina es el ámbito de inspiración de “Natural”. Así como grabó su primer adelanto en ese lugar, la cantante se animó a preparar pastel de papas o de carne, un plato tan popular como difícil de nombrar de una sola forma.

De la mano de una pareja de influencers de gastronomía, la artista oriunda de Arequito presentó una receta fácil en menos de un minuto. En el proceso compartió una copa de vino y aportó sus tips para obtener el mejor resultado.

La “Sole” destacó que el pastel de papas es un “clásico argentino”, pero admitió que nombrarlo por el uso de carne “es lo mismo”. Al margen de esa discusión, la imagen final tuvo el visto bueno en redes sociales.

“Te tuve y ya no te tengo y el no tenerte me mata”, cantó la artista de 42 años mientras le agregaba un poco de vino a la mezcla con cebolla, morrón y puré de tomate, entre otros ingredientes. La intérprete compartió un fragmento de “De sólo pensar en ti”, una chacarera grabada para su nuevo disco.

Soledad Pastorutti cocinó el pastel de carne como invitada de Ailín Tokman y Andrés Simón. La pareja la eligió como una figura representativa de la cultura argentina a la hora de presentar la receta de un plato clásico.

Soledad Pastorutti presenta su álbum “Natural” en el Teatro Coliseo

Luego del lanzamiento online, Soledad Pastorutti anunció tres recitales en el Teatro Coliseo para la presentación de “Natural”. Los shows forman parte de un nuevo proyecto junto a Daniel Grinbank.

La cantante se presentará en noches consecutivas desde el viernes 14 de julio hasta el domingo 16 en Buenos Aires. Las entradas están a la venta en Ticketek y las más baratas cuestan 6.720 pesos.

El productor de espectáculos y la "Sole" se aliaron para trabajar en el Teatro Coliseo. Foto: @sole_pastorutti

La cantante destacó que la “experiencia y sabiduría” de Grinbank encendió su “ilusión” frente a los conciertos en Buenos Aires. A su turno, el empresario apuntó que “Natural” es un “discazo” y anticipó: “El camino que empezamos es inmenso y tiene una base muy sólida en tu enorme talento”.