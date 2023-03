Nueva balacera en Empalme Graneros: atacaron a tiros un negocio cerca de donde mataron a Maxi Jerez

Este jueves por la tarde se registró una nueva balacera en Empalme Graneros, en un negocio de garrafas que se encuentra a pocos metros del lugar donde el pasado domingo Máximo Jerez fue asesinado a tiros durante un cumpleaños.

Según las primeras informaciones, el ataque se dio en Atacalco al 6000, a tres escasas cuadras de donde fue el crimen del niño de 11 años. Allí funciona un local de venta de garrafas que recibió al menos tres impactos de bala en su fachada.

Algunos testigos señalaron que los autores fueron dos hombres que circulaban en moto y huyeron por calle Olavarria hacia el norte. Otros dijeron que fue solo un atacante en una moto e incluso algunos relatos indicaron que se le rompió la moto.

Qué dijo el dueño del negocio baleado

Cabe recordar que, recientemente, efectivos de las fuerzas federales de Gendarmería arribaron al barrio Los Pumitas con el fin de pacificar el territorio envuelto en una disputa entre bandas narco. No obstante, a pesar de haber recibido a los gendarmes con aplausos, los vecinos denuncian que se sigue vendiendo droga en distintos puntos del lugar.

“No se qué buscan cuando tirotean a alguien que no tiene nada que ver. Si tuviera enemigos no estaría vivo porque me la paso trabajando en la calle”, dijo el dueño del local. “No me meto con nadie. Este ataque lo veo como una provocación o un desafío a las fuerzas federales”, dijo Sandro y agregó que en el comercio tiene entre 60 o 70 garrafas. “Podría haber sido un desastre”, agregó conmocionado.