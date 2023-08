Noche de Colectividades 2023 en Rosario: un finde para recorrer el “crisol de culturas” de la ciudad

Una nueva edición de la Noche de Colectividades se llevará a cabo en Rosario el fin de semana del 18 al 20 de agosto. La ya tradicional fiesta de “precolectividades” será nuevamente presencial y traerá propuestas gastronómicas y culturales que se desarrollarán en las sedes y clubes pertenecientes a cada colectividad participante.

“Es la previa de Colectividades, se viene haciendo hace muchos años, incluso se pudo hacer en años de pandemia, porque es una actividad que se hace desde cada institución, que abren sus puertas para que quienes las visitan puedan ver la intimidad de cada colectividad, cuál es su trabajo, el esfuerzo y la dedicación que se pone en cada encuentro”, sostuvo la titular de la Asociación de Colectividades Extranjeras, Lydia Del Grosso.

En esta ocasión, las colectividades participantes trabajarán con sus sedes abiertas y algunas de ellas lo harán en diferentes clubes a través de un trabajo en conjunto con la Dirección de Clubes de la Secretaría de Deporte y Turismo. Allí los rosarinos tendrán la posibilidad de recorrer los platos típicos, danzas y diversas expresiones culturales de cada país.

¿Qué colectividades participan? día por día

Viernes 18 de agosto

Biblioteca Cultural Rusa “Alejandro S. Pushkin”

Centro Cultural Peruano en Rosario

Centro Cultural Croata

Centro Navarro Rosario

Sociedad Polonesa “Federico Chopin”

Asociación Familia Molisana

Centro Vasco Zazpirak Bat De Rosario

Asociación “La Colectividad Helénica” de Rosario

Asociación Civil Centro Ucranio Argentino Slava Ukraini

Centre Català de Rosario

Sociedad Libanesa de Rosario

Asociación Familia Marchigiana de Rosario

Asociación Casa Familia Siciliana

Club Español (Casa Balear, Centro Madrileño, Centro Riojano Español, Centro Cántabro, Centro Aragonés, Centro Castilla y León y Centro Manchego)

Asociación Sicilianos en el Mundo - Arquimede

Asociación Ucraniana de Rosario “23 de Agosto”

Asociación Cultural de Residentes Chilenos

Centro Valenciano de Rosario

Club Alemán

Sábado 19 de agosto

Biblioteca Cultural Rusa “Alejandro S. Pushkin”

Centro Cultural Peruano en Rosario

Centro Navarro Rosario

Asociación Rincón Murciano

Sociedad Polonesa “Federico Chopin”

Sei Italia (Familia Veneta, Familia Basilicata, Centro Toscano, Familia Abruzzesa y Círculo Sardo)

Asociación Familia Molisana

Asociación Japonesa de Rosario

Centro Vasco Zazpirak Bat De Rosario

Asociación “La Colectividad Helénica” de Rosario

Asociación Eslovena Triglav Rosario

Asociación Civil Centro Ucranio Argentino Slava Ukraini

Centre Català de Rosario

Asociación Familia Marchigiana de Rosario

Asociación Casa Familia Siciliana

Club Español (Casa Balear, Centro Madrileño, Centro Riojano Español, Centro Cántabro, Centro Aragonés, Centro Castilla y León y Centro Manchego)

Asociación Sicilianos en el Mundo - Arquimede

Asociación Ucraniana de Rosario “23 de Agosto”

Asociación Cultural de Residentes Chilenos

Asociación Civil de Venezolanos en Rosario

Centro Valenciano de Rosario

Club Alemán

Domingo 20 de agosto

Biblioteca Cultural Rusa “Alejandro S. Pushkin”

Centro Cultural Peruano en Rosario

Sociedad Polonesa “Federico Chopin”

Asociación “La Colectividad Helénica” de Rosario

Asociación Casa Familia Siciliana

Centro Asturiano de Rosario

Asociación Ucraniana de Rosario “23 de Agosto”

Asociación Cultural de Residentes Chilenos

Club Alemán

Cada colectividad desplegará una serie de propuestas gastronómicas y culturales típicas de su país y/o región y algunas ofrecerán el servicio de Take Away o Delivery para los que no quieran moverse de casa. La información detallada se encuentra en la página oficial de la Municipalidad de Rosario, junto con las formas de pago y horarios de inicio de cada sede.