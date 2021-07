Lionel Messi sigue siendo noticia a diario, y luego de la coronación en la Copa América con la Selección Argentina, se conocieron muchos saludos de agradecimiento que hizo la Pulga a sus seguidores. Uno de ellos tiene ni más ni menos que 100 años, y se emocionó al recibir un mensaje del astro.

//Mirá también: El divertido baile de Antonela Roccuzzo en el medio de su entrenamiento con Leo Messi

“Hola Nelo, te agradezco por lo que hacés”, comienza diciendo el video que Messi le envió a Julián Mastrángelo, el nieto de Nelo, que pese a su edad, está siempre al tanto de las novedades de su ídolo. Es que este simpático abuelo bonaerense saltó a la fama luego de que se conociera que lleva un registro hecho a mano con todos los goles convertidos por el rosarino desde 2010.

“Mis padres y yo vivimos desde hace muchos años en Galicia, pero él se quedó en Buenos Aires. Cuando llegué acá, me hice hincha del Barcelona, y como una forma de mantenerse conectado con nosotros, mi abuelo comenzó a seguir a Messi”, explicó Julián. Fue así que desde agosto de 2010, Nelo empezó a anotar todos los tantos convertidos por el rosarino, con la fecha y el rival.

Desde entonces lleva más de 600 que prolijamente figuran en hojas de cuaderno escritas con lapicera. El anciano aseguró que el que más recuerda es que le convirtió al Getafe, que se pareció y mucho al que Diego Maradona le hizo a Inglaterra en el Mundial de 1986. Se mira casi todos los partidos del Barcelona o de la Selección Argentina, y si se pierde alguno, rápidamente consulta a su nieto, al que no le pregunta el resultado del encuentro sino “¿cuántos goles hizo Messi?”.

//Mirá también: Lionel Messi renovó su visa en la Embajada de Estados Unidos: ¿se va a la MLS?

Al enterarse de la historia, la Pulga no dudó en enviarle un saludo a través de un video, que hizo emocionar al abuelo. “No me digas que es Messi”, dijo asombrado Nelo cuando lo vio en la pantalla del celular de su nieto.