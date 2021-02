El nuevo reencuentro de Frank Darío Kudelka con Talleres en Córdoba promete ser un duelo decisivo para su futuro en Newell’s. Este domingo el entrenador ofreció dejar su cargo luego de la derrota ante Boca y dijo que debe ser “lo menos egoísta posible” para definir su situación.

El director técnico aceptó la posibilidad de dar un paso al costado en la conferencia posterior al encuentro en el Estadio Marcelo Bielsa. “En el fútbol argentino no sirven los proyectos. Se necesitan resultados positivos de inmediato y hoy no los estamos teniendo. Más claro no puedo ser”, sentenció.

Kudelka ofreció su renuncia en la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Según informó Rosario/12, el vicepresidente Cristian D’Amico descartó su alejamiento, aunque los directivos están buscando candidatos para reemplazarlo si la situación no mejora en la visita al Mario Alberto Kempes.

Respecto de la última actuación de la Lepra, el entrenador consideró que fue “un partido trabado sin demasiadas situaciones” y que Boca no les hizo “tanto daño”. No obstante, concedió que al equipo le falta “posesión del balón y eso puede ser uno de los motivos de este mal momento futbolístico”.

“Tenemos un verdadero déficit que es la construcción del juego. Hay varios factores al respecto y no los puedo solucionar. Lo venimos acarreando desde el torneo anterior”, manifestó el DT.

Newell’s perdió los dos partidos disputados en la actual Copa de la Liga Profesional y en la anterior competencia, la Copa Maradona, no logró la clasificación para la Fase Campeonato, por lo que debió conformarse con jugar la Complementación sin poder alcanzar la final por dos derrotas en las jornadas finales.

El equipo rojinegro arrastra cuatro derrota consecutivas. Su última victoria fue ante Central Córdoba de Santiago del Estero, el 28 de diciembre del año pasado.