More con Flow estrenó “BLA BLA” y se aleja de la era de “La Miedosa” con su voz

La carrera musical de More con Flow comenzó el año pasado entre los ecos del video viral de “La Miedosa”, pero ya no queda nada de eso. La rosarina lanzó “BLA BLA” este miércoles y abrió puertas nuevas dentro de un proyecto artístico anclado en la música urbana.

La cantante de 15 años salió a la calle con sus rimas y un grupo de baile como protagonistas de la producción audiovisual. Aunque cambió el sonido y aparecen elementos de otros géneros, la adolescente mantiene su postura desafiante.

“Lo que hablan de mí es lo que ellos son”, disparó Morena Cesareo en una de las estrofas del tema. Luego apuntó: “Ellos se burlan de mí sin saber lo que sufrí ni de dónde vengo”.

A mediados de julio, la artista hizo su primera colaboración con El Villano. Luego del estreno de “Te perdono”, volvió al ruedo con un tema muy diferente. En esta ocasión le jugó unas fichas al acordeón y la cumbia para marcar el pulso inicial de la música.

“Dicen cosas malas, pero yo no me hago drama”, cantó More. Si antes hablaba del bullying y su experiencia en la escuela, ahora también parece haber plantado la misma bandera frente a las críticas a sus temas.

¿Quién es More con Flow?

Morena Lucía Cesareo nació en 2009 en Rosario y su figura empezó a multiplicarse en redes sociales por un ping pong de TikTok grabado en su escuela. La historia del video viral cambió cuando María Becerra se declaró fanática de “La Miedosa” y la protagonista se animó a emprender una carrera musical.

Apenas empezó a grabar sus canciones, la adolescente decidió dejar de lado el apodo y eligió el nombre artístico More con Flow. La apuesta dio sus frutos y en mayo presentó “Fácil”, su primer tema después de la firma del contrato con Universal Music.