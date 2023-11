“Me despido con todo el dolor del alma”: Ángel Di María le puso fecha a su último partido con la Selección

Se lo veía venir y finalmente llegó el día que ningún hincha de La Scaloneta deseaba: el futbolista rosarino Ángel Di María comienza a despedirse de la Selección, tras jugar su último partido en Eliminatorias Sudamericanas. Por medio de sus redes sociales, “Fideo” lanzó un comunicado en el que explicó sus razones y agradeció al equipo albiceleste por los años compartidos.

“Bueno, llegó el último partido de Eliminatorias para mí, no puedo expresar con palabras lo que me llena el alma la ovación de la gente en este último tiempo, disfruto cada segundo de ese cariño y el de mis compañeros, ellos, mis amigos, sin ellos esta historia no tendría el mismo sentido. El cariño de cada uno de ellos hizo que también hoy fuera quien soy”, comenzó expresando Angelito.

E hizo mención a los disturbios ocurridos en Brasil: “Lastimosamente, no podemos dejar pasar los hechos que surgieron en el estadio, nadie merece ese mal trato, ni los golpes, familias y niños asustados en medio de un estadio donde lo único que debería haber pasado es ver y disfrutar un partido dentro de lo que es folclore del fútbol”. En ese marco, pidió que no vuelva a suceder un hecho similar y sostuvo que como jugadores “siempre vamos a defender a nuestra gente”.

Ángel Di María se despidió con un emotivo posteo acompañado con una foto de la Scaloneta en el Maracaná. Foto: @angeldimariajm

“Fideo” aclaró además que terminará su etapa en el Seleccionado durante el 2024: “La Copa América será la última vez que vista la camiseta argentina, con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera, vestirla, sudarla y SENTIRLA con todo el orgullo. Gracias hinchada, gracias familia, gracias amigos y compañeros de selección, seguimos haciendo historia y eso quedará por toda la eternidad. Vamos Argentina carajo!”.

El mensaje de Di María repercutió no sólo en los fans del combinado albiceleste, sino también en otros integrantes de la Scaloneta, que le dedicaron a uno de los jugadores emblema sendos posteos agradeciéndole por sus años en el equipo y bromeando con tratar de convencerlo para que se quede.

Su mujer y algunos compañeros de la Selección Argentina elogiaron a Di María en su anuncio.

¿Por qué di maría deja la selección argentina?

En una entrevista para el canal Talks at Google, Angelito contó qué hay detrás de su decisión: " Son decisiones difíciles de tomar, pero hay una nueva generación que viene atrás. Voy a tener 36 años para esta Copa América y, aunque sé que podría seguir estando, siento que también estoy quitando la posibilidad a los chicos que vienen detrás, que están empezando a venir a la Selección, tienen un gran potencial y merecen estar”.

No obstante, dejó en claro que esto no significa su retiro del fútbol profesional. Por supuesto, los hinchas del club de sus orígenes, Rosario Central, se ilusionan con el regreso de Di María al club de Arroyito cuando termine el vínculo con Benfica de Portugal. Como siempre, la última palabra será de él.