Maxi Rodríguez destacó que tiene contrato hasta junio con Newell’s y aseveró que piensa cumplirlo. La Fiera atendió a los medios, a través de una zoomferencia, se explayó sobre su momento personal y el club. Además avistó su futuro y el de la entidad rojinegra.

“Tengo contrato hasta junio y di mi palabra que voy a quedarme en el club hasta que el vínculo finalice. El retiro puede llegar en cualquier momento, pero se que hasta junio tengo contrato y pienso cumplirlo. Hoy me siento bien. Aún no definí que haré una vez que me retire. Voy día a día. Me gustaría seguir ligado al fútbol y al club, pero no se en qué momento. No pienso en ello, disfruto lo que queda. Primero, uno tiene que capacitarse y estar preparado”, manifestó.

En el aspecto personal, señaló: “Con el correr de los partidos me voy sintiendo mejor, al igual que el equipo. Creo que fuimos de menor a mayor. No jugamos bien ante Talleres, contra Boca mejoramos y a Lanús le ganamos bien. Tenemos que seguir mejorando si queremos estar arriba”. Más adelante sobre la actualidad del equipo, analizó: “Nosotros tenemos que pensar en nosotros, no nos fijamos en los resultados de los demás. Sabemos que si ganamos, tenemos muchas posibilidades de estar entre los 2 mejores del grupo. El lunes no podemos fallar. Nuestra idea es siempre la misma, tratamos de salir a ganar tanto de local como de visitante”.

“Podemos cambiar de esquema o funcionamiento, pero siempre apostamos a ser protagonistas. Creo que al equipo le vino bien el planteo que hicimos ante Lanús. Tener a Nacho Scocco de 9 y que yo juegue más suelto nos sienta cómodo”, sostuvo y agregó: “Me encantaría que Nacho Scocco esté entre los máximos goleadores del club. Primero porque es un amigo, y segundo, porque es un delantero increíble”.

Sobre las dudas en el armado del once, Maxi señaló: “Nacho Scocco ya casi trabaja a la par del grupo y Santiago Gentiletti está mejorando del golpe que tuvo, esperemos que lleguen bien para el lunes”. Del rival de turno, analizó: “Talleres llega bien parado en el grupo. No creo que se metan atrás, pero seguramente van a esperar para tratar de golpearnos con contraataques”.

Cuando le consultaron sobre la lesión de Aguerre, se sinceró: “La baja de Alan Aguerre es importante para nosotros. Por suerte, tenemos a Macagno que está capacitado para cubrir su lugar. No creo que Tévez haya ido ‘de mala leche’ a lesionar a Alan”. Luego habló de la promoción de juveniles de la cantera a primera división: “Me pone muy contento que cada vez jueguen más chicos en la primera de Newell’s. Este club siempre sacó jugadores y hay que seguir por este camino. Los más grandes tenemos que acompañarlos para que estén listos al momento de hacerse cargo del equipo”.

Por último, comentó sobre la nueva normalidad de jugar sin hinchas en los estadios: “Esta situación que atravesamos es un poco rara: jugar sin público, testeos cada semana, el riesgo al contagio, como lo tienen las demás personas. Esperemos volver cuánto antes a tener gente en las canchas”.

Fuente: Noticias Liga Profesional de Fútbol