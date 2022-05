Marco Ruben provocó el lamento de todos los hinchas de Rosario Central al confirmar lo que era un secreto a voces: su retiro del fútbol profesional.

“El sábado ante Estudiantes será mi último partido. Es una decisión súper trabajada y súper segura, con bases sólidas y me siento feliz de afrontar este momento con orgullo y que la gente me vea en la cancha en un gran momento”, sentenció el máximo goleador de la historia canalla en conferencia de prensa tras el entrenamiento en Arroyo Seco.

Ruben reveló que durante la pandemia podría haber colgado los botines, pero dijo que prefirió seguir para retirarse jugando ante su gente. Entre las razones que lo llevaron a tomar esta determinación, desligó a la dirigencia y alegó razones personales. “Hay muchos porqués, situaciones y variables que fueron dándose para que se concrete ahora. Pero básicamente quiero reencontrarme con mi vida, con mis hijos”, sostuvo.

La despedida de Rosario Central a Marco Ruben en redes sociales Foto: Prensa Rosario Central

En este contexto, valoró el hecho de haber podido obtener un título cuando regresó al club. “La estrella en la camiseta significa todo lo que yo deseaba desde chico. Hoy cierro esa etapa, con mis compañeros apoyándome y la gente saludándome de la mejor manera. Mi vuelta a Central en 2015 fue algo increíble para mí y vino acompañada de muchos momentos lindos”, repasó.

Otros momentos históricos que recordó fueron sus goles en clásicos. “El primer gol que hice en el clásico fue de los más importantes de mi carrera, y el que hice de visitante en el clásico cuando volví también, fueron de los que más me marcaron”, aseveró.

Al momento de agradecer, se acordó de toda su familia. “Quiero agradecerle a mi abuela, a mi abuelo que fue el ejemplo de mi vida. A mi madre que siempre dejó todo para que yo pueda jugar al fútbol. Mi padre que me metió el veneno de Central y me hacía recorrer todos los pasillos del estadio y a mí mujer que me acompañó siempre”, enumeró.

Por último, comentó cómo cree que será su último partido en el Gigante de Arroyito. “El marco va a ser espectacular, va a ser perfecto. Espero poder relajarme y disfrutar del partido del sábado porque yo termino acá y ya estoy pensando en el partido, porque necesitamos ganar”, cerró.