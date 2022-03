Desde el 21 de febrero se viene filmando en Rosario una producción sobre la guerra en las Islas Malvinas, el cual contará con seis episodios que conformarán el Maratón Audiovisual 2022 que formará parte del homenaje por los 40 años del conflicto armado.

Cómo será la producción audiovisual sobre las Islas Malvinas

Seis equipos de trabajo, en el término de dos semanas, culminarán los seis capítulos del Maratón Audiovisual “40 Abriles”. Cabe destacar que la serie cuenta con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el acompañamiento del Centro de Soldados Ex Combatientes en Malvinas de Rosario y Generación Malvinas Rosario.

Durante la recorrida por el set de filmación, donde se estaban terminando de armar los decorados para la grabación de uno de los capítulos, el ministro de Cultura Jorge Llonch señaló que la expectativa es mucha. “Es muy grato ver que las propuestas que se están filmando son en su mayoría de jóvenes, porque no hay que olvidarse que durante muchos años hubo un silencio traumático para los ex combatientes, porque no se les permitía ser vistos, los escondieron. Y este trabajo es una forma de reivindicar todo lo que hicieron”, agregó Llonch.

Set de filmación de "40 abriles" Foto: Unicanal

“Es algo realmente maravilloso que realizadores y realizadoras audiovisuales puedan contar historias sobre lo que fue la Gesta Malvinas. Y poder hacerlo junto a la Universidad Nacional de Rosario, a través de su canal, y con el apoyo del CFI, es mucho mejor aún. Esto es un trabajo hermoso, en el cual hay mucha gente involucrada, que muy pronto podremos disfrutar todos”, terminó diciendo el ministro de Cultura de Santa Fe.

Set de filmación de "40 abriles" Foto: Unicanal

“Recuperar la experiencia interesante que fue el primer maratón realizado hace más de diez años y hacerlo en el nuevo canal de la UNR, y con la propuesta de llevar adelante un proyecto tan importante para la sociedad argentina como lo es el 40º aniversario de la Guerra de Malvinas, es algo que nos moviliza y nos conmueve”, dijo Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y agregó que el maratón tiene una “dinámica disruptiva que le abrió las puertas a directores, productores, guionistas y actores locales y regionales, que están haciendo, en muchos casos, sus primeros pasos, así que ese es otro motivo más de satisfacción”.

Set de filmación de "40 abriles" Foto: Unicanal

Sobre el Maratón Audiovisual

Con producción de Unicanal y Señal Santa Fe, área de producción audiovisual del Ministerio de Cultura provincial, el Maratón Audiovisual 2022 constará de una serie de seis capítulos, de entre 24 y 26 minutos de duración cada uno. La iniciativa apunta a encontrar más y nuevas formas de narrar el hecho histórico de Malvinas en una obra de género ficción, que se registra en una sola locación, en un único día de grabación, con un equipo técnico reducido y un elenco de hasta cuatro personas. El proyecto involucra el trabajo de 200 personas, entre las que se incluye personal de la UNR y el Ministerio de Cultura, y los equipos a cargo de realizar cada capítulo.

La propuesta apunta también a armar una serie que aporte a poner nuevamente en valor la actitud heroica de quienes debieron viajar a las islas, de quienes dejaron su vida allí y de quienes sobrevivieron y sus vidas nunca volvieron a ser las mismas. El eje temático central de la serie es Malvinas. Este año es el aniversario 40º del conflicto bélico entre Argentina y el Reino Unido desatado en 1982, cuando la Argentina recuperó la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, ubicadas en el Atlántico Sur.