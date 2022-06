24 de junio de 1987 nacía uno de los jugadores más grande la historia, Lionel Messi. 35 años cumple y es por eso que en su día repasamos los momentos que marcaron a la Pulga para ser quien es hoy. A continuación hacemos una recorrida desde sus inicios en Abanderado Grandioli, llegada a Newell’s hasta la consagración de la Copa América 2021.

Sus primeros pasos con la pelota en el Club Abanderado Grandoli, antes de su llegada a Newell’s

Por lo general, a Messi se lo vincula con sus inicios en Newell’s, pero no. La realidad es que comenzó mostrando su talento en el Club Abanderado Grandoli, con tan solo cuatro años. Lio jugó en este club de Rosario durante 1992 y 1995.“Era magnífico. Hacía lo mismo que hace ahora, pero siendo una pulguita de cinco años. Venía gente a verlo a él”, contó en su momento David Treves, presidente del club, en un diálogo con El Confidencial.

Abanderado Grandioli, fue donde Leo jugó en este club de Rosario entre 1992 y 1995. Foto: Olé

Luego comenzó a entrenarse en las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys. A los seis años, fue protagonista de un heroico momento, la categoría 1987 jugaba la final infantil, pero Lio no aparecía. Horas y nervios en la cancha porque el diez no daba señales, el equipo de Newell’s iba perdieron. Nadie sabía por qué la Pulga se había ausentado, y el motivo fue que una cerradura fallor y el niño se quedó encerrado en el baño de su casa. Pidió auxilio, pero no había respuestas. Terminó rompiendo una de las ventanas. Llegó en el segundo tiempo, realizó un triplete en 20 minutos, dio vuelta el partido y consiguió una bicicleta -premio que otorgaba ese torneo a los campeones-. “Nunca lo había visto tan feliz hasta ese momento”, recordó su madre, Celia Cucittini.

Prueba en Barcelona y firma de contrato en una servilleta

El joven Messi se venía luciendo en inferiores, tanto es así que llegó a las ligas mayores y en septiembre del 2000 viajó a España junto a su padre para realizar una prueba en el Barcelona. Claramente, Lío demostró su potencial una vez más. Luego regresó a Rosario donde quedaba a la espera de una llamada del club español.

En ese momento, Joan Gaspart, era el presidente del Barça, y tenía sus dudas de apostar por un joven de 13 años que tenía problemas de crecimiento. El 14 de diciembre, Gaggioli y el agente Josep Maria Minguella presionaron a Carles Rexach, en aquel entonces secretario del club, para que tome una decisión. Carles, en una servilleta de papel, escribió el primero contrato de Messi: “En Barcelona, a 14 de diciembre del 2000 y en presencia de los Sres. Minguella y Horacio Carlos Rexach Secretario Técnico del F.C.B. se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra a fichar al jugador Lionel Messi, siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas”.

Primer contrato de Messi con el Barcelona en una servilleta. Foto: Olé

Primera vez de Messi con la Selección Argentina

La primera vez de Messi en la selección argentina fue el 29 de junio de 2004. Claro que quedó en grabado ese día en el que el actor argentino jugó con la camiseta argentina. Se trataba de un amistoso improvisado ante la Sub-22 de Paraguay, donde la Pulga mostró gran desempeño.

Primera vez de Messi con la Selección Argentina. Foto: TyC Sports

Cuatro Balones de Oro consecutivos, Messi imparable

“Es increíble poder conseguir el cuarto, y que sean seguidos es impresionante”, dijo Lio en aquel momento. El 7 de enero de 2013 obtuvo su cuarto Balón de Oro. Se impuso con el 41,06% de los votos, por encima de Cristiano Ronaldo y Andrés Iniesta.

Messi y el cuartetazo. Ayer, antes del partido del Barcelona, “Leo” posó con sus cuatro balones de oro. // Foto: AP

El amor tiene acento rosarino: el casamiento de Messi con Antonella Roccuzzo

Luego de diez años de estar de novios. Lio junto a Antonella Roccuzzo decidieron dar el “Sí” en su boda. Fue el 30 de junio de 2017, el evento se llevó a cabo en el City Center de Rosario, donde hubo 260 invitados. El cantante Abel Pintos hizo un show en vivo en su casamiento, cantó “Sin principio ni final”, uno de los temas favoritos de Anto Roccuzzo.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo saludan a la prensa poco después de haber contraido matrimonio en Rosario Argentina en el hotel city center el 30/06/2017.

La Copa América 2021 y consagración de Lionel Messi con Argentina

El 10 de julio de 2021, La Selección Argentina se consagró campeón de la Copa América 2021. Venció 1-0 a Brasil en el Maracaná. El equipo dirigido por Lionel Scaloni puso fin a una etapa de 28 años sin trofeos para la selección. En un diálogo con TyC Sports, la Pulga afirmó: ”Busqué hace mucho esto. Lo soñé y gracias a Dios se me dio. Es un momento único cómo se dio. Después de tanto esperar, no había mejor manera que esta. Poder estar hoy acá festejando es increíble. Con mi mamá, mis hermanos en la tribuna, estoy muy feliz”.