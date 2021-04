El Clásico rosarino entre Newell’s y Central corre serio riesgo de no jugarse debido a una exigencia de la Provincia para que el partido se juegue a las 21 del domingo, algo que va en contra del reglamento por la proximidad con otros encuentros pendientes por la Copa Sudamericana. En caso de que no se cumpla el pedido, el Ejecutivo amenaza con suspender el encuentro, mientras que la AFA analiza trasladarlo a otra provincia.

Lo que pretende la administración de Omar Perotti es que el partido se dispute 20:45 o 21 para evitar aglomeraciones posteriores en caso de que Newell’s o Central ganen y sus hinchas acudan a festejar.

“Aquí lo primero que vimos es cómo está la situación epidemiológica y, a partir de allí, hicimos gestiones al más alto nivel de la AFA y de la Liga Profesional para que el partido se juegue en el horario de las 21”, dijo el subsecretario de Seguridad santafesino, Diego Llumá, luego de una reunión con representantes de ambos clubes.

Clásico rosarino. (Diario As)

Por las dudas que se juegue, las autoridades de seguridad diagraman operativos de vallado del Monumento a la Bandera, el Parque Alem y el Parque Independencia, en las inmediaciones de ambos estadios para evitar aglomeraciones, así como intensificar el control de la prohibición de circulación vehicular a partir de las 21.

“Vamos a volver a reunirnos por este tema del horario, sobre el que hay presiones de varios sectores y hasta se puede llegar a suspender el partido”, advirtió el funcionario, aunque desde las instituciones le bajaron el tono a la amenaza y consideraron que sólo el Gobierno nacional podría decretar un freno al fútbol.

El problema es que a la hora que pretende Perotti no se podría por una cuestión reglamentaria, ya que el martes por la tarde Newell’s debe disputar su partido por la Sudamericana y de este modo no se respetarían las 48 horas requeridas entre ambos encuentros. Por otro lado, tampoco hay demasiadas fechas disponibles como para postergarlo porque el calendario está apretadísimo. De esta manera, no se descarta mudar el partido a otra provincia.