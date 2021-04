El municipio de Rosario realizó un homenaje a las enfermeras Dora Ríos, de Rosario, y Norma Lino, oriunda de Rafaela, por las funciones cumplidas en el hospital naval de Puerto Belgrano durante el conflicto armado del Atlántico sur. El emotivo acto tuvo lugar en la plazoleta Crucero ARA General Belgrano del parque Yrigoyen y supuso el primer reconocimiento de la ciudad de Rosario a las mujeres santafesinas que participaron en la Guerra de Malvinas.

“Con este homenaje a Dora Ríos y Norma Lino queremos expresar un reconocimiento profundamente sentido a las veteranas de Malvinas, mujeres que estuvieron muchísimos años invisibilizadas detrás de narrativas enteramente masculinas de la guerra”, señaló la secretaria de Género y Derechos Humanos, Mariana Caminotti, y agregó: “Y son mujeres que la sostuvieron, que desarrollaron las tareas de cuidado. Nada menos que las tareas de cuidado, que hoy sabemos que sostienen desde la invisibilidad muchísimas tareas que son fundamentales para nuestra sociedad”.

“La historia jamás se escribe sin mujeres, y si las mujeres no aparecemos en los relatos de los acontecimientos no es porque no estemos, sino que es porque nuestras voces se ocultan”, remarcó al funcionaria municipal.

Reconocimiento a enfermeras civiles de Malvinas. (Municipalidad de Rosario)

En la oportunidad, Caminotti y el secretario de Salud Pública, Leonardo Caruana, hicieron entrega de varios presentes a las enfermeras, entre los que se encontraba una obra del artista Orlando Belloni. Luego de recibir también obsequios del Colegio de Profesionales de Enfermería del sur de Santa Fe, ambas homenajeadas agradecieron muy emocionadas todos los reconocimientos de la jornada.

Por su parte, Silvia Gergolet, presidenta de la vecinal Avrose, expresó: “Hubo una cantidad de mujeres que se destacaron por su actuación durante el conflicto bélico, mujeres olvidadas de la guerra, ellas son las enfermeras civiles de Malvinas; enfermeras muy jóvenes que se pusieron sobre los hombros el cuidado profesional tratando de salvar vidas, aliviar dolores, contener a los soldados en su angustia, convertirse en las mujeres que los escucharon, quienes enviaron sus cartas, abrazándoles cuando pedían por sus madres aterrados de miedo”.

“Y todo ese sufrimiento irremediablemente atravesó sus cuerpos y sus vidas. Jamás fueron tenidas en cuenta por el Estado, no le dieron el reconocimiento merecido como veteranas de Malvinas”, añadió Gergolet, y continuó: “Hoy nuevamente enfermería ocupa esa primera línea como en la guerra de Malvinas, cuidando de tantos conciudadanos, atravesando las consecuencias de esta pandemia que nos provoca tanto dolor e incertidumbre”.

A su vez, el Colegio de Profesionales en Enfermería del Sur de la Provincia de Santa Fe, al Sindicato Único del Personal de Enfermería delegación Santa Fe y la Asociación de Enfermería de la provincia de Santa Fe también fueron reconocidos por su labor en la primera línea de atención en la pandemia por Covid-19. En este caso, las distinciones fueron entregadas por el director del Distrito Sur, Diego Herrera; la directora de Mujeres e Igualdad de la Secretaría de Género, Sofía Botto, y el coordinador general de esa secretaría, Martín Illia.

Uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia se vivió cuando la cantante rosarina Evelyna Sanzo interpretó la canción Ellas, un tema compuesto el año pasado junto a Flor Crocci durante el aislamiento, que homenajea a las mujeres invisibles de esta guerra.

Al finalizar, también en el marco de la agenda de actividades que se llevaron a cabo durante el mes de marzo bajo los lemas #LaMemoriaEnLaCalle y #PlantamosMemoria, Dora Ríos y Norma Lino, junto a los grupos de veteranos de Malvinas, funcionarias y funcionarios municipales, plantaron dos árboles en la plazoleta.