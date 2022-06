Migue Granados pudo explorar el grupo de WhatsApp que tienen los jugadores de la Selección Argentina a través del celular Ángel Di María. En una entrevista con Fideo, le hizo filmar una insólita y graciosa publicidad, y conoció un perfil desconocido de Lionel Messi.

“Puedo, sin tocar nada y sin decir nada, chusmear el Whastapp de la Selección”, le preguntó el conductor del programa Playroom a Di María, y el ex jugador canalla aceptó, bajo la condición de que no hiciera nada raro. “Voy a decir lo que se pueda, no voy decir nada que no se pueda ni que te comprometa”, agregó Migue que se sorprendió que el grupo se llama “Truco”.

El hijo de Pablo Granados reveló que Nicolás Otamendi mandó una foto jugando a la Play Station y Messi no se lo perdonó: “Es barderito Leo acá, la picantea”, comentó y añadió que el “Papu” Alejandro Gómez también se la agarró con el defensor.

“Ah, están organizando una movidita acá en Argentina. No voy a decir dónde porque van a ir todos. Ah... tiene un casamiento Leo. Es larguero con los textos eh”, señaló. “Ya está de fiesta De Paul, ya la está pasando bien este. Giovani (Lo Celso) está pescando. Mirá lo que es, una ballena franca lo que pescó. Esto está en extinción”, dijo provocando las risas.

En cuanto a Di María, manifestó que “lo más loco” que hizo fue fotografiar “un culito de cerveza en un vasito”. Tras eso, Granado sacó una caja con el rostro del rosarino y la frase “Fideos Di María”, proponiéndole vender “cabello de Ángel”. Y encima, le hizo promocionar el producto: “Comé con alegría, con Fideos Di María”, fue el chivo improvisado.

Luego se sumó la esposa del atacante, Jorgelina Cardoso, quien reveló que Messi lo invita a la casa para que su marido haga los asados. “Le dicen que vaya un ratito antes y se pone al mando”, aseguró.

Por último, respondió sobre un eventual regreso a Rosario Central. “La idea de volver está. Mis hijas cada vez que venimos a Rosario están felices acá. Me gustaría volver, pero todavía viene un Mundial y quiero seguir estando en Europa para poder estar bien. Quiero volver estando bien”, sentenció.