Cualquier hincha de Newell’s sueña con ver a Lionel Messi vestido de rojo y negro. La presentación del equipo en la Copa Libertadores sub 20 tuvo algo parecido este lunes, cuando un jugador con el mismo apellido de la estrella de París Saint-Germain (PSG) ingresó con la camiseta 10 para disputar el primer partido.

En el minuto 8 del segundo tiempo, Joaquín Messi reemplazó a Lisandro Pola durante el duelo entre la Lepra y Guaraní. Aunque no existe un vínculo familiar, el joven de 19 años aceptó el desafío de usar una casaca estampada que ilusiona a más de un fanático en el Parque de la Independencia.

“Apenas llegué, muchos me preguntaban si tenía parentesco”, comentó el futbolista. A diferencia de la “Pulga”, el mediocampista rojinegro no nació en Rosario sino en Coronel Arnold, un pueblo ubicado a más de 30 kilómetros al sudoeste de la ciudad.

El Messi que juega en Newell’s está en la cuarta división del club. El director técnico es Rubén Rodríguez, el tío de Maxi Rodríguez. En el primer partido disputado en Ecuador, el equipo perdió 1 a 0 y el mediocampista sumó más de media hora de juego.

Joaquín posó en una sesión de fotos durante los preparativos para el torneo en Ecuador. Foto: Newell's Old Boys

El volante leproso consideró que la coincidencia que lo vincula al ex Barcelona es “una simple casualidad”. Luego apuntó: “En mi pueblo hay tres familias con el mismo apellido, es natural”.

“Como soy jugador de fútbol y empecé en Newell’s, me relacionan más todavía” admitió Joaquín respecto de la comparación con Messi. A pesar de que no hay parentesco, consideró que sería “impresionante” poder jugar con él. Obviamente, no puso reparos a la hora de definir cómo se reparten las dorsales y afirmó: “A mí dame cualquier número, a él dale la 10 siempre”.