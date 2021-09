Fue imputado por tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público el ex diputado provincial peronista, Darío Scataglini, involucrado en la asociación ilícita dedicada a la explotación del juego clandestino. Recibió la libertad bajo reglas de conducta.

//Mirá también: Detuvieron a un ex diputado provincial por la causa de juego clandestino

Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery le atribuyeron este sábado haber realizado negociaciones para que la Lotería de Santa Fe le otorgara a la empresa Wildar Gaming SRL, que tiene como titular al capitalista de juego ilegal imputado Leonardo Peiti, la explotación de máquinas para apuestas online. Estas se denominan VLT (Virtual Lotery Terminal) y sólo pueden estar en salas habilitadas por la Lotería.

Darío Scataglini. (Gentileza Clarín) Darío Scataglini. (Gentileza Clarín)

Según la imputación, esto ocurrió cuando Scataglini trabajaba como asesor de la Cámara de Diputados provincial, y los recursos que de allí se obtenían beneficiaban tanto a Peiti como al senador provincial Armando Traferri, que se ampara en la corporación legislativa para evitar con uñas y dientes ser siquiera indagado al respecto.

//Mirá también: Corte Suprema de Santa Fe analizará el pedido para imputar a Armando Traferri

Ocurre que la Constitución provincial de Santa Fe es tan antigua que otorga enormes enormes beneficios a los legisladores, que no pueden ser imputados a menos que sus pares los desafueren. Incluso el presidente de la Nación puede ser imputado porque no tiene estos privilegios, pero no así un simple senador departamental.

El fallo de la Justicia

La jueza de Primera Instancia Dra. Verón tuvo por formalizada la audiencia imputativa y rechazó en primer término el pedido de la ilegalidad de la detención presentado por la defensa, pero también el pedido de Fiscalía de detención por 90 días. En cambio le otorgó la libertad al imputado y que continúe el proceso en tal condición admitiendo la caución sobre un inmueble familiar.

La resolución se otorga con reglas de conducta con medidas no privativas de la libertad concernientes en constituir domicilio, prohibición de salir de la Provincia de Santa fe sin autorización, prohibición de todo tipo de contacto y por todo medio o a través de terceras personas con personas relacionadas a la investigación de juego clandestino.

La detención de Darío Scataglini

Scataglini había sido arrestado a pedido de la Agencia de Criminalidad Organizada de la Fiscalía Regional Rosario, luego de que se allanara su domicilio ubicado en Pasaje Lassaga al 3500 por parte de las Tropas de Operaciones Especiales. Además, se secuestraron “dispositivos de almacenamiento electrónico y celular del detenido”.