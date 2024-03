Héroes en la tormenta: policías rosarinos ayudaron a una mamá a dar a luz de camino al hospital

Dos jóvenes policías rosarinos se convirtieron en héroes este sábado a la madrugada, luego de haber ayudado a una mamá a dar a luz en una desesperante situación y durante una de las peores fases del temporal de lluvias que asoló a la ciudad.

El hecho sucedió alrededor de las seis de la mañana en la zona sudoeste de la ciudad. Allí, los suboficiales Boris y Luciana patrullaban cuando divisaron a un hombre desesperado haciendo señas y pidiendo ayuda. Inmediatamente se dirigieron hacia él, en Hilarión de la Quintana e Iriondo y conocieron la situación.

El hombre les manifestó que su pareja estaba en trabajo de parto con fuertes contracciones y, por la fuerte tormenta, no conseguía cómo llevarla al centro de salud a continuar con el nacimiento.

Los oficiales patrullaban la zona cuando recibieron el pedido de auxilio y no dudaron en responder. Foto: Rosario 3

Los policías decidieron cargar a la mujer en el móvil policial y trasladarla al Hospital Español, a unas cuadras del lugar, ya que no había tiempo de esperar a la ambulancia, no obstante, la situación tomó un giro dramático.

Elías no pudo esperar

“A mitad de camino antes de llegar, Yamila (la mamá) rompe bolsa y realizamos un parto asistido, ya que estábamos a pocos metros del hospital. Cuando se detiene el móvil ya estaba el bebé con la cabecita para afuera y ayudé a sacar el bebé. Ella ya venía haciendo un trabajo de parto”, contó Luciana, emocionada.

Y destacó: “Mi compañero y yo queríamos llegar para que el bebé esté bien. Es la primera vez que me pasa algo así y me salió todo en el momento porque no tenía el conocimiento. Creo que fue ayudar a la mamá y al bebé”.

El pequeño Elías nació sano y pesó un poco más de tres kilos. Según el parte policial, tanto él como la mamá se encuentran en buen estado de salud y recuperándose tras el alumbramiento.