Gustavo Tognarelli renunció a la coordinación de inferiores de Newell’s Old Boys

Gustavo Tognarelli, coordinador de inferiores de Newell’s Old Boys, anunció este miércoles la decisión de no continuar en el cargo durante el 2023 por cuestiones personales. La noticia obliga al club a buscar un rápido reemplazo para organizar el armado de las inferiores del año entrante.

El ex arquero, que también fue DT interino de la primera división este año tras la salida de Javier Sanguinetti, aclaró que la decisión vino de su parte y no responde a nada más que un tema personal: “No me están echando, me estoy yendo. En unos meses más descansado tal vez puedo pensar las cosas un poco mejor y veremos si hay posibilidad de volver al club”, sostuvo.

“Disfruté todo en Newell’s y estoy totalmente agradecido con la dirigencia, con el presidente Ignacio Astore, con todos. Tuve un respaldo total y estoy muy conforme con lo que se hizo. Con los técnicos, los preparados físicos, utileros, con todos. Nada que reprochar. En la vida siempre hay que tomar decisiones y hay que priorizar la familia, la salud y un montón de cosas”, puntualizó Tognarelli, que calificó como “positivo” el saldo de este 2022.

La salida de Tognarelli obedece a cuestiones personales que podrían estar ligadas a su enfermedad. El ex arquero de Atlético de Rafaela padece de cáncer y tuvo que superar difíciles tratamientos de quimioterapia para salir adelante. Afortunadamente, pudo sortear la etapa más dura de la enfermedad, y continuar con las actividades dentro del club.

El portazo es una pérdida de valor para Newell’s que se suma a la retirada de Adrián Taffarel, ex técnico de reserva.