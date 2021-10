Fiscales federales pidieron procesar a Ariel Máximo “Guille” Cantero, líder de Los Monos, por el secuestro extorsivo del hijo de un empresario de la ciudad santafesina de Arroyo Seco. El muchacho había sido capturado el 23 de julio último y luego liberado tras el pago de 10 mil dólares y algunas joyas.

Además de Cantero, quien está detenido tras recibir siete condenas por las que acumula penas por 84 años de prisión -aunque la ley no permite que esté preso más de medio siglo-, los fiscales solicitaron al juez federal 3 de Rosario, Carlos Vera Barros, idéntica medida para otras 16 personas -entre ellas un menor de edad-, acusadas de integrar la banda narcocriminal.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), la presentación fue realizada conjuntamente por los fiscales rosarinos Claudio Kishimoto y Franco Benetti; de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese), Santiago Marquevich, Pedro Rebollo e Ignacio Rueda, y lo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias y Matías Scilabra.

Ariel "Guille" Cantero. Detrás, su hermano "Monchi". (Télam)

El pedido es para que el juez Vera Barros dicte el procesamiento con prisión preventiva de “Guille” Cantero y de algunos de los sindicados integrantes de “Los Monos” por el secuestro extorsivo del hijo del empresario, y por la comercialización de estupefacientes en Villa Gobernador Gálvez. La organización fue desbaratada en 84 allanamientos dispuestos por el Equipo de Investigación Conjunto (ECI) conformado por la Procunar y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe.

El secuestro del joven

El secuestro en cuestión se inició la noche del 23 de julio pasado, cuando el hijo del empresario y un amigo fueron a un punto de venta de drogas situado en la calle Baigorria al 600, de Arroyo Seco. Cuando el joven bajó del vehículo, fue interceptado por un Chevrolet Astra, del cual descendió un hombre vestido de policía y le dio la voz de alto, mientras que otro apareció por detrás, le dio un culatazo y lo obligó a subir al auto donde había otras dos personas.

La víctima fue trasladada hasta una vivienda -que luego se ubicó en las calles Simón Bolívar y Bomberos Voluntarios, de Villa Gobernador Gálvez-, donde permaneció cautiva unas dos horas, periodo en que los secuestradores se comunicaron con sus padres y les exigieron dinero por su liberación.

En ese tiempo los secuestradores le enviaron a la madre del joven, a modo de “prueba de vida”, una fotografía del chico con los ojos vendados y dos pistolas apuntándole a la cabeza. Pensando que era broma, la mujer había bloqueado el número del teléfono del que antes le habían enviado un audio, por lo que los secuestradores utilizaron el teléfono del chico para volver a contactarla, precisaron fuentes del caso.

“Desbloquee a los pibes que le mandaron primero, porque si no a tu hijo no los vas a ver más, así corta la bocha”, le dijeron a la mujer a través de un audio. “Le dimos una hora doña, ya van 10 minutos. Fíjese lo que va a hacer que esto no es joda. Desbloquee a los muchachos porque voy a empezar a verduguear a tu hijo, viste la foto que te mandé, le voy a mandar un dedo”, la amenazaron después. Tras el pago de 10 mil dólares y joyas que fueron entregadas en inmediaciones del Puente Cargill, de esa localidad, el joven fue liberado con algunos cortes y fracturas que le provocaron durante el cautiverio.

Pedido de procesamiento

En base a la pesquisa, los fiscales requirieron para Cantero, nueve hombres y tres mujeres el procesamiento por los delitos de “secuestro extorsivo agravado por haberse cobrado el rescate exigido, por haberle causado a la víctima lesiones graves y por la participación en el hecho de tres o más personas” y “por robo agravado por el uso de arma y por haberse cometido en poblado y en banda”.

También le imputaron a Cantero y a otro hombre haber organizado y financiado la distribución y comercialización de drogas, cuanto menos, desde el 24 de julio hasta el 2 de octubre de 2021 en las ciudades de Villa Gobernador Gálvez y de Arroyo Seco, para lo cual se valieron de una red integrada por seis mujeres, siete hombres y un menor de edad, quienes distribuían y vendían los estupefacientes, con violencia e intimidación. Asimismo, se le imputó a la banda la tenencia con fines de comercialización de 73 envoltorios, 109 bolsitas y una bolsa más grande que las anteriores, todas las cuales contenían droga, secuestrados en tres allanamientos a domicilios de Villa Gobernador Gálvez el pasado 2 de octubre.