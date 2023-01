Elecciones 2023 en Santa Fe: Marcelo Lewandowski no se siente parte del Gobierno

Sin definiciones sobre el cronograma para las elecciones 2023 en Santa Fe, en el peronismo asoma Marcelo Lewandowski como un posible precandidato del oficialismo. Si bien no lo descarta, el senador nacional blanqueó que está fuera de sintonía con Omar Perotti y afirmó: “Sinceramente, en el último tiempo no me siento parte del Gobierno”.

La semana anterior, el rafaelino destacó que el peronismo tiene “muy buenos cuadros políticos” para competir en las urnas. Bajo esa definición mencionó al periodista rosarino y a su amigo Roberto Mirabella, otro representante del Frente de Todos en el Congreso.

Este reconocimiento no encontró eco del lado del legislador nacional que se lanzó a la política con el apoyo de María Eugenia Bielsa. “Creo que en la ciudad de donde vengo, el gobernador tiene más afinidad con el intendente Pablo Javkin que conmigo”, comentó.

“Pertenecer es participar y yo estoy lejos de eso”, disparó Lewandowski sobre su relación con la administración de Perotti. Por un lado, remarcó que defendió “como ningún otro” las políticas de la Casa Gris cuando fue senador provincial. En cuanto a su situación actual, advirtió: “En algún ministerio me tratan como si fuese enemigo”.

El rosarino de 57 años comentó que suele contactarse con representantes del Ejecutivo por “inquietudes y proyectos”, pero la respuesta no es la deseada. “Hace tiempo que ni se me consulta ni se me escucha”, apuntó en una entrevista con El Litoral.

Marcelo Lewandowski quiere un proyecto “amplio” para las elecciones en Santa Fe

A la espera de que se ponga en marcha el proceso para armar alianzas y listas, Marcelo Lewandowski no descarta ninguna precandidatura en 2023. Sin embargo, aclaró: “No solo hablaría de los peronistas, sino de todos aquellos que piensen parecido”.

El senador nacional explicó que su participación en los comicios “depende de la conducta de los dirigentes que quieran sumarse” y señaló que eso va “más allá de las coincidencias de ideas”. Así pretende convencer a “un sector de la población que presta atención a lo que uno dice, piensa y, sobre todo, actúa”.

El periodista de 57 años ocupa la banca de la minoría en el Senado de la Nación.

“Hay que ser amplio, con algún disenso. No hay que ser excluyente ni sectario”, opinó el rosarino. Así propuso “abrir los brazos para que se incorporen todos aquellos que quieran y puedan aportar”.

El exlegislador provincial indicó que “Santa Fe no puede ser una isla”. Como contrapartida, sostuvo: “Uno no puede salvarse solo sin pensar en esa construcción colectiva que ayude a afrontar todos los problemas que tenemos”.