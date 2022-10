El tiempo en Rosario: mucho calor y temperaturas altas para este 28 de octubre

Los días de calor continúan en Rosario y este viernes no será la excepción. Con una temperatura máxima que superará los 30 grados y bastante humedad, será un día cuasi veraniego ideal para disfrutar el exterior. Pero no durará mucho, la semana que viene se pronostican temperaturas en descenso, con mañanas y noches de mucho frío; el consejo: no guardar los abrigos.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este viernes la máxima llegará a los 34 grados, con cielo entre despejado y parcialmente despejado. La humedad se encuentra ya al 79% y actualmente hay una leve brisa que se espera desaparezca conforme transcurren las horas.

La visibilidad en rutas y caminos es buena y la calidad del aire es óptima, sin presencia de humo ni contaminantes en el ambiente.

¿Cómo estará el tiempo el fin de semana?

El sábado se mantendrán las temperaturas altas, con máximas de 31 grados y un clima muy agradable para las actividades al aire libre. Pero a no confiarse, es sólo la antesala a un domingo con descenso de la temperatura debido a la llegada de un frente frío, con posibilidad de tormentas aisladas.

El último día de la semana también podría llegar con ráfagas de más de 60 km/h por lo que se recomienda seguir de cerca la actualización del SMN. La semana siguiente comenzará con frío y poca chance de tormentas.