El tiempo en Rosario: la falsa primavera resiste en un domingo de poco sol

La sintonía con el clima de otoño en Rosario se rompió por completo en el inicio de junio y el fin de semana no trajo grandes cambios en cuanto al tiempo. El pronóstico anuncia un domingo que parece sacado de la temporada de primavera, ya que la temperatura no baja. Si bien no hay chances de lluvia a la vista, el sol tampoco está al mando.

Al igual que el sábado, la ciudad se despertó con el cielo nublado, humedad alta y una marca de 18 grados en el termómetro. El frío del invierno continúa con unas minivacaciones que trajeron un par de días repletos de niebla en el sur santafesino, pero el panorama mejoró después del viernes.

¿Cómo estará el tiempo en Rosario el domingo 9 de junio?

De acuerdo al registro del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Rosario no logra reconciliarse con el sol este domingo. Así y todo, la jornada comenzó con una mínima de 20 ° en el reporte, una marca fuera de estación por donde se la mire.

El pronóstico del día establece una máxima probable de 27 grados. Después de una mañana templada se viene una tarde con menos nubes en el cielo. Por otra parte, desde la mañana se esperan ráfagas de viento con picos de 50 kilómetros por hora.

Por último, dentro del reporte meteorológico no hay indicios de la vuelta del frío a Rosario. El SMN prevé un descenso de temperatura a lo largo de la próxima semana, pero las coordenadas siguen lejos de los valores habituales de las vísperas del invierno.