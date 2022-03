El rosarino Tiago Garalnik fue una de las grandes novedades en la convocatoria de Lionel Scaloni para la última doble fecha de eliminatorias que tendrá la Selección de cara al Mundial de Qatar. El futbolista que milita en el Villarreal C consideró que está “viviendo un sueño” y reveló quién es su referente en el combinado albiceleste.

“Como es normal, me gusta Lionel Messi porque es el mejor, pero también Giovani Lo Celso”, manifestó el joven centrocampista que en pocos días cumplirá 19 años. Con el ex Rosario Central, ahora comparte club en España, pero no sólo eso.

Tiago Geralnik en convocatorias a selecciones juveniles Foto: @tiagogeralnik

“Lo Celso es un jugador que juega más o menos de lo que yo, es de Rosario como soy yo y lo vi debutar en el campo en mi ciudad, soy muy fan desde siempre, y ahora está aquí”, dijo y agregó que está muy contento de poder compartir plantel en la Selección con sus dos máximos referentes. El centrocampista explicó que ha notado el cambio en el fútbol de Argentina al de España, ya que el español es más táctico y de más contacto con el balón; mientras que el argentino es mucho más físico.

“Es una experiencia única, algo que nunca pensé, por lo que tenerlo así de golpe es una satisfacción muy grande. Tengo ganas de ir, de ver cómo entrenan y cómo trabajan ellos. Sobre todo es una experiencia que me sirve para toda la vida. Mi gran sueño desde pequeñito fue vestir la camiseta de mi país, ya la vestí en las categorías inferiores, pero esto es lo más grande, ya es otro nivel”, dijo a EFE.