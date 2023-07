El día que el sobrino de Lionel Messi pensó: “¿Le cago la carrera o qué hago?”

Lionel Messi ya firmó su contrato y fue presentado en Inter de Miami, donde continuará su carrera con la mira en la próxima Copa América con la Selección Argentina. La Pulga desde que pisó la ciudad del sol revolucionó a toda la comunidad, tal y como lo hace en cada lugar que visita, pero no solo el astro rosarino es foco de la mirada del público, sino que todo aquel que porte su apellido padece esa exposición.

Tomás, hijo de Matías (hermano mayor del 10), reveló detalles sobre cómo vive el círculo íntimo de la familia Messi y varias anécdotas sobre el día a día con el capitán argentino. En una entrevista con el canal de Twitch Giro Perfecto, develó muchas historias, desde gritos de gol en Qatar hasta cómo juegan los herederos, Thiago, Mateo y Ciro.

Lionel Messi junto a su hijo Thiago en su presentación en Inter de Miami. Foto: Twitter

“¿Le cago la carrera o qué hago?”: el día Tomás le tiró un caño a la Pulga y la venganza fue la humillación

Una de las anécdotas que contó Tomás y causó muchas risas entre los presentes fue cuando recordó un picadito que jugaron en familia. “Estábamos de vacaciones con mi primo y los hijos de él. Hicimos un tres contra tres y Leo jugaba para ellos. En un momento de culo me sale tirarle un caño, pero fue de suerte, nomás. No sé ni con qué pierna lo tiré”, comenzó.

Luego continuó entre risas: “A la siguiente jugada, le salgo y me limpió. Me tiró un caño, volvió para atrás y me tiró otro. En ese momento pensé: ‘¿O le cago la carrera o qué hago?’. Lo dejé pasar, pero me limpió como un ajo”.

Asimismo, explicó cuáles son los herederos del 10 que tienen condiciones para llegar a jugar como su padre. “Al más chiquitito todavía le falta. Los otros dos son unas bestias. Ahora no me acuerdo dónde están jugando, pero son realmente buenos”, comentó Tomás en referencia a Thiago y Mateo, los hijos mayores de Lionel y Antonella.

Una pelea contra mexicanos en Qatar

Cierto es que desde el entorno, incluso el propio Messi, han declarado que los que más sufren son sus familiares cercanos y Lionel intenta tomar todo con mucha más calma, y Tomás lo reivindicó: “Es el más tranquilo de todos. Lo que ven en la tele es literalmente cómo es”.

Por la misma línea, contó un cruce con hinchas mexicanos durante el partido de fase de grupos en Qatar, donde Argentina finalmente sería campeón del mundo. “Estábamos en el palco y al lado teníamos unos mexicanos que no paraban de decir: ‘¿Dónde está Messi?’. La agarra Di María, gol de Leo y ni miré el festejo. Me giré y les grité: ‘Ahí lo tenés a Messi’. Encima me agarra de atrás mi tío Rodrigo y veo que estaba atrás también gritándolo”, expresó.

Por último, Tomás contó el mejor regalo que le hizo su tío. “Me trajeron de sorpresa a Los Palmeras, fue una locura. Fer Palacio y Damas Gratis. Cuando estábamos todos pasados de copas, Leo me llevó a un costado y me habló mientras armaban todo. Cuando volví aparecieron Los Palmeras”, contó.