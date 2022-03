Docentes públicos y privados marcharon este miércoles en Rosario, en reclamo de una mejor oferta salarial. Por su parte, la ministra de Educación, Adriana Cantero, indicó que estudian una nueva propuesta, pero que los convocará si levantan las medidas de fuerza.

Amsafe y ATE concentraron este miércoles por la mañana en la Plaza 25 de Mayo, y marcharon hasta la Plaza San Martín, ubicada frente a la sede de gobernación de Santa Fe en Rosario. Por su parte, los docentes privados de Sadop se manifestaron marchando desde Oroño y Catamarca hasta la Plaza del Foro.

Marcha de Amsafe y ATE en Rosario Foto: Amsafe Rosario

Cabe recordar que ambos gremios resolvieron un paro miércoles y jueves de esta semana, en tanto que tampoco dictarán clases el 8 y 9 de marzo si no obtienen respuesta a sus reclamos. Están disconformes con el 41,7 por ciento de aumento dividido en cuatro tramos hasta septiembre que les ofreció la Provincia, entendiendo que está por debajo incluso de la paritaria nacional, que marcó un 44,46 por ciento de aumento.

Además, los maestros reclaman que la ejecución del aumento se implemente a través de la cláusula gatillo, que contemple los índices de inflación. “El ministro de Trabajo (Juan Manuel) Pusineri no cumplió con su palabra cuando dijo que empezaríamos la paritaria a principios de febrero; tampoco tomó la paritaria federal como referencia. No solo no la tomó sino que está por debajo la propuesta. Es cínica la postura del ministro de decir que empecemos las clases y mientras negociamos. Nos negamos, tuvo todo febrero para negociar”, dijo el Secretario General de Amsafe Rosario, Gustavo Terés.

Marcha de Amsafe y ATE en Rosario Foto: Amsafe Rosario

La respuesta de la Provincia al reclamo docente

En tanto, la ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, pidió este mediodía en declaraciones a la prensa que levanten las medidas de fuerza para permitir el normal inicio de clases. En ese sentido, Cantero sostuvo que la oferta provincial “no está por debajo de la paritaria nacional” pero dejó entrever la intención del gobierno provincial de analizar la propuesta con el fin de “mejorar la oferta”.

“Todo se puede discutir y todo se puede trabajar en una mesa de diálogo. No se puede abordar eso con medidas de fuerza, sino estaríamos hoy mismo volviendo a conversar sobre la propuesta”, aseveró.