Despedida a Virginia Ferreyra: “Me besaste la frente y me dijiste ‘falta poco’”

“No existen palabras”, fue una de las expresiones que se replicó frente a la muerte de Virginia Ferreyra en Rosario por el doble crimen en el que antes murió su madre. Una de sus mejores amigas la despidió en redes sociales. Sobre su última visita al hospital para ver a la profesora de danzas árabes, recordó: “Me besaste la frente y me dijiste ‘falta poco’”.

“Soñaba con volver a verte. De verdad hacía mucha fuerza para que salieras de ahí”, comentó Agostina Hernández sobre la bailarina acribillada en la zona sur. Después de 63 días, le dijo adiós con un texto conmovedor que tuvo gran repercusión en Facebook.

Virginia Ferreyra habló con su amiga este miércoles en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Tres días después de aquella visita, la compañera de trabajo de la bailarina comentó dolorida: “Nunca pensé que sería nuestro último momento en esta vida”.

“Me fui mirándote de lejos. Tenía la fuerte convicción de que en unos días volvía a subir para hablar con vos”, apuntó Agostina respecto de la retirada del área del efector municipal. Como el viernes era su cumpleaños, la profesora de danzas árabes le encargó: “El 23 es tu cumple, tenés que celebrar”.

Virginia falleció al día siguiente, durante la madrugada del sábado. Su amiga destacó: “Cuidaste hasta ese detalle”. Sin embargo, concluyó: “No quería que vueles alto, que descanses en paz o que te vayas de este plano”.

El recuerdo de Virginia Ferreyra en las plumas

Para dar cuenta de la fuerte relación entre ambas, Agostina contó que la docente asesinada en Rosario le dijo una vez: “Cuando no esté acá, te voy a seguir”. La advertencia la tomó desprevenida, aunque no era la primera vez que salía con cosas así. “Cuando encuentres plumas en la calle, voy a ser yo estando cerca. Así me gustaría presentarme con la gente que amo”, le explicó Virginia a continuación.

“Voy a hacer de cuenta que te fuiste de viaje, que estás siendo feliz en un país donde no entendés el idioma porque tú idioma es tu mayor pasión, la danza”, expresó la mejor amiga de la docente. Luego destacó que el baile la llevó a trascender fronteras y agregó: “Lo harás en cada plano que atraviese tu alma y tu esencia”.

Virginia Ferreyra fue una bailarina reconocida a nivel internacional en su estilo. Foto: @virginiaferreyra.dancer

Agostina manifestó que quedó “vacía” frente a la muerte de la Virginia Ferreyra y que no pasará un día sin pensar en ella o extrañarla. “Voy a honrarte amando la vida, buscando ser feliz sin miedos, como vos vivirías”, aseveró.

“Eras luz. Eras amor. Eras un sueño”, recordó la mejor amiga de la profesora de danzas árabes. Como último recuerdo le quedó el gesto del brazo levantado para pedirle que se acercara a su cama, un beso en la frente y un mensaje cariñoso.